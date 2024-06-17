Пашинян не исключил референдума при делимитации границы с Азербайджаном
В случае возникновения вопроса обмена территориями с Азербайджаном в ходе делимитации Ереван может провести референдум, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с жителями села Шинуайр Сюникской области Армении.
«Может быть ситуация, когда можно отдать 100 кв. м здесь и получить 100 кв. м там. В таком случае мы не будем ничего решать. Необходимо провести референдум, решать будете вы», – сказал Пашинян (цитата по ТАСС).
19 апреля МИД Армении сообщил, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке.
24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, перешедших к Азербайджану, составила 6,5 кв. км. Перед этим войска Армении и Азербайджана были отведены от участка границы в Тавушской области. В Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что теперь охранять границу у сел Беркабер (азербайджанское село Кызыл-Гаджилы), Воскепар (Ашагы-Аскипара) и Баганис (Баганис Айрым) будут пограничники республики. Уточнялось, что 5,8-километровый участок у населенного пункта Киранц (Хейримли) до 24 июля будет контролироваться по переходной схеме.
19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в соседней Армении.