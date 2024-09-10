Байден продлил на год указ о санкциях за вмешательство в выборы

США неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в выборы. В Кремле же отвергали утверждения о попытках повлиять на их ход. 6 сентября американская разведка сообщила об отсутствии попыток вмешаться в выборы президента США со стороны других государств. В то же время некоторые страны, включая Россию, якобы хотят «усугубить разногласия в американском обществе в своих интересах», добавили в ведомстве.