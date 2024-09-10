Байден продлил на год указ о санкциях за вмешательство в выборы
Президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, который предусматривает односторонние санкции в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в американские выборы. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.
«Хотя не было никаких свидетельств того, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в Соединенных Штатах, иностранные державы исторически стремились извлекать выгоду из свободной и открытой политической системы Америки», – отметил он.
По словам Байдена, распространение цифровых устройств и средств связи увеличило масштабы и серьезность угрозы иностранного вмешательства. Он отметил, что чрезвычайную угрозу представляет возможность вмешиваться из-за рубежа в выборы США и подрывать общественное доверие к ним.
По этой причине решено продлить действие чрезвычайного положения, объявленного в стране 12 сентября 2018 г., на один год. Подчеркивается, что это уведомление должно быть передано конгрессу США.
Принятый в 2018 г. исполнительный указ обязывает директора национальной разведки США регулярно оценивать соответствующие угрозы. Кроме того, документ дает возможность вводить санкции против иностранных компаний и лиц, которые, по мнению американских властей, могут быть причастны к вмешательству в выборы.
США неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в выборы. В Кремле же отвергали утверждения о попытках повлиять на их ход. 6 сентября американская разведка сообщила об отсутствии попыток вмешаться в выборы президента США со стороны других государств. В то же время некоторые страны, включая Россию, якобы хотят «усугубить разногласия в американском обществе в своих интересах», добавили в ведомстве.
4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее проектов «РИА Новости», RT, «ТВ-Новости», Sputnik и Ruptly из-за того, что они якобы пытаются оказать влияние на президентские выборы в США. Среди граждан России, упомянутых в заявлении минфина США, – главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, а также ее заместители – Елизавета Бродская и Антон Анисимов и др.