Разведка США заявила об отсутствии попыток вмешаться в выборы президента
Американская разведка не фиксировала попыток вмешаться в выборы президента США со стороны других государств, но некоторые страны, включая Россию, якобы хотят повлиять на исход голосования. Об этом заявил представитель аппарата директора национальной разведки США в ходе брифинга.
«Россия, Иран и Китай пытаются в той или иной степени усугубить разногласия в американском обществе в своих интересах», – сказал он (цитата по ТАСС).
5 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2024 отметил, что Россия поддержит кандидата в президента США от Демократической партии Камалу Харрис, как преемницу выбывшего из гонки действующего главы государства Джо Байдена. Он также сказал, что Харрис «выразительно и заразительно смеется», и это говорит о том, «что у нее все хорошо». Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби после этого заявил, что российскому лидеру следует перестать говорить об американских выборах и перестать вмешиваться.
6 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью обвинения Вашингтона в адрес Москвы в якобы вмешательстве в президентские выборы. По его словам, это не первое подобное обвинение в адрес России. «Мы не вмешиваемся», – заявил представитель Кремля.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. После того, как Байден вышел из гонки, кандидатом от Демократической партии стала Харрис. Ее главным соперником является кандидат от республиканцев, бывший американский президент Дональд Трамп.