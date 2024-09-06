Разведка США заявила об отсутствии попыток вмешаться в выборы президента

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2024 отметил, что Россия поддержит кандидата в президента США от Демократической партии Камалу Харрис, как преемницу выбывшего из гонки действующего главы государства Джо Байдена. Он также сказал, что Харрис «выразительно и заразительно смеется», и это говорит о том, «что у нее все хорошо». Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби после этого заявил, что российскому лидеру следует перестать говорить об американских выборах и перестать вмешиваться.