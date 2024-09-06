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Разведка США заявила об отсутствии попыток вмешаться в выборы президента

Ведомости

Американская разведка не фиксировала попыток вмешаться в выборы президента США со стороны других государств, но некоторые страны, включая Россию, якобы хотят повлиять на исход голосования. Об этом заявил представитель аппарата директора национальной разведки США в ходе брифинга.

«Россия, Иран и Китай пытаются в той или иной степени усугубить разногласия в американском обществе в своих интересах», – сказал он (цитата по ТАСС).

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2024 отметил, что Россия поддержит кандидата в президента США от Демократической партии Камалу Харрис, как преемницу выбывшего из гонки действующего главы государства Джо Байдена. Он также сказал, что Харрис «выразительно и заразительно смеется», и это говорит о том, «что у нее все хорошо». Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби после этого заявил, что российскому лидеру следует перестать говорить об американских выборах и перестать вмешиваться.

6 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью обвинения Вашингтона в адрес Москвы в якобы вмешательстве в президентские выборы. По его словам, это не первое подобное обвинение в адрес России. «Мы не вмешиваемся», – заявил представитель Кремля.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. После того, как Байден вышел из гонки, кандидатом от Демократической партии стала Харрис. Ее главным соперником является кандидат от республиканцев, бывший американский президент Дональд Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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