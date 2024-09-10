Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 144 украинских беспилотников
В ночь на 10 сентября ВСУ пытались нанести удар по объектам на территории РФ, в общей сложности средства ПВО сбили 144 украинских беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
ВСУ атаковали девять регионов Центрального федерального округа. Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью было уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13.
Также восемь дронов ПВО сбила над Белгородской областью, семь – над Калужской, пять – над Воронежской. Еще четыре аппарата было ликвидировано над Липецкой областью, один – над Орловской.
Власти Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Калужской областей сообщили, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов информацию об этом не уточнил. Власти Белгородской и Тульской областей последствия атаки не комментировали.
Над Московской областью этой ночью дроны были сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.