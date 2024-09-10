Маск: в случае поражения Трампа в США больше не будет «настоящих выборов»
Если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп проиграет на предстоящих президентских выборах, то в стране больше не будет «настоящих выборов». Об этом заявил бизнесмен Илон Маск на своем странице в X.
Маск отметил, что почти все лидеры демократов нацелены как можно скорее легализовать около 15 млн нелегальных мигрантов и «привлечь еще десятки миллионов». По его мнению, при таком сценарии США могут стать «постоянным однопартийным государством».
«Это будут последние настоящие выборы, если Трамп проиграет», – заключил Маск.
На сайте предвыборной кампании кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис говорится, что в случае победы она подпишет законопроект о безопасности границ. Подчеркивается, что Харрис понимает, что «иммиграционная система разрушена и нуждается во всеобъемлющей реформе, которая включает в себя усиленную охрану границ и заслуженное получение гражданства».
Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс в X раскритиковал предложение Харрис. По его словам, «самой разрушительной частью» плана кандидата в президенты является то, что она хочет предоставить возможность получить гражданство 8,5 млн нелегальных мигрантов. Он добавил, что при таком сценарии США станут «гигантским магнитом для нелегальной миграции».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.