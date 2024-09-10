Маск: в случае поражения Трампа в США больше не будет «настоящих выборов»

На сайте предвыборной кампании кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис говорится, что в случае победы она подпишет законопроект о безопасности границ. Подчеркивается, что Харрис понимает, что «иммиграционная система разрушена и нуждается во всеобъемлющей реформе, которая включает в себя усиленную охрану границ и заслуженное получение гражданства».