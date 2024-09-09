Харрис сообщила о готовности к дебатам с Трампом

27 августа Трамп сообщил, что дебаты с Харрис пройдут 10 сентября, трансляцию будет вести ABC News. До этого он заявлял, что не видит смысла в участии в дебатах на этом телеканале. Трамп также осудил отказ Харрис от проведения дебатов на площадках Fox News, NBC, CBS и CNN.