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Харрис сообщила о готовности к дебатам с Трампом

Ведомости

Вице-президент США, кандидат на президентский пост демократ Камала Харрис сообщила о готовности к дебатам с республиканцем Дональдом Трампом. Об этом пишет The New York Times.

Харрис ответила на вопросы журналистов во время прогулки с мужем по базе Национальной гвардии под Питтсбургом. Отвечая на вопрос, готова ли она к предстоящим дебатам, вице-президент США подняла большой палец вверх и отметила: «Я готова».

8 сентября The New York Times со ссылкой на совместный опрос с Сиенским колледжем сообщила, что Харрис и Трамп имеют практически одинаковую поддержку среди избирателей в преддверии дебатов 10 сентября. Согласно опросу, за Трампа проголосовали бы 48% опрошенных, за Харрис – 47%.

27 августа Трамп сообщил, что дебаты с Харрис пройдут 10 сентября, трансляцию будет вести ABC News. До этого он заявлял, что не видит смысла в участии в дебатах на этом телеканале. Трамп также осудил отказ Харрис от проведения дебатов на площадках Fox News, NBC, CBS и CNN.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала Харрис. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах стал Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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