Харрис сообщила о готовности к дебатам с Трампом
Вице-президент США, кандидат на президентский пост демократ Камала Харрис сообщила о готовности к дебатам с республиканцем Дональдом Трампом. Об этом пишет The New York Times.
Харрис ответила на вопросы журналистов во время прогулки с мужем по базе Национальной гвардии под Питтсбургом. Отвечая на вопрос, готова ли она к предстоящим дебатам, вице-президент США подняла большой палец вверх и отметила: «Я готова».
8 сентября The New York Times со ссылкой на совместный опрос с Сиенским колледжем сообщила, что Харрис и Трамп имеют практически одинаковую поддержку среди избирателей в преддверии дебатов 10 сентября. Согласно опросу, за Трампа проголосовали бы 48% опрошенных, за Харрис – 47%.
27 августа Трамп сообщил, что дебаты с Харрис пройдут 10 сентября, трансляцию будет вести ABC News. До этого он заявлял, что не видит смысла в участии в дебатах на этом телеканале. Трамп также осудил отказ Харрис от проведения дебатов на площадках Fox News, NBC, CBS и CNN.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала Харрис. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах стал Трамп.