NYT: Харрис и Трамп имеют практически одинаковую поддержку избирателей
Кандидаты в президенты США демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп имеют практически одинаковую поддержку среди избирателей в преддверии дебатов 10 сентября на ABC News. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на совместный опрос с Сиенским колледжем.
Согласно опросу, за Трампа отдали бы голос 48% опрошенных, за Харрис – 47%. Отмечается, что данные почти не изменились с момента предыдущего аналогичного опроса в конце июля. По подсчетам издания, Харрис слегка опережает Трампа в трех «колеблющихся штатах»: Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. А в Неваде, Джорджии, Северной Каролине и Аризоне поддержка у обоих политиков одинакова.
Также в ходе опроса избирателей спрашивали, хотели бы они лучше узнать кандидата. 28% опрошенных заявили, что хотели бы знать больше о Харрис, и 9% высказали такое желание в отношении Трампа. 60% опрошенных заявили, что следующий президент страны должен сильно отличаться от нынешнего президента Джо Байдена. 53% связывают ожидаемые изменения с Трампом, и лишь 25% – с Харрис.
27 августа стало известно, что дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября, а трансляцию будет вести ABC News. До этого Трамп заявлял, что не видит смысла в участии в дебатах на этом телеканале. Он также осудил отказ Харрис от проведения дебатов на площадках Fox News, NBC, CBS и CNN.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президент США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис.