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NYT: Харрис и Трамп имеют практически одинаковую поддержку избирателей

Ведомости

Кандидаты в президенты США демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп имеют практически одинаковую поддержку среди избирателей в преддверии дебатов 10 сентября на ABC News. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на совместный опрос с Сиенским колледжем.

Согласно опросу, за Трампа отдали бы голос 48% опрошенных, за Харрис – 47%. Отмечается, что данные почти не изменились с момента предыдущего аналогичного опроса в конце июля. По подсчетам издания, Харрис слегка опережает Трампа в трех «колеблющихся штатах»: Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. А в Неваде, Джорджии, Северной Каролине и Аризоне поддержка у обоих политиков одинакова.

Также в ходе опроса избирателей спрашивали, хотели бы они лучше узнать кандидата. 28% опрошенных заявили, что хотели бы знать больше о Харрис, и 9% высказали такое желание в отношении Трампа. 60% опрошенных заявили, что следующий президент страны должен сильно отличаться от нынешнего президента Джо Байдена. 53% связывают ожидаемые изменения с Трампом, и лишь 25% – с Харрис.

27 августа стало известно, что дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября, а трансляцию будет вести ABC News. До этого Трамп заявлял, что не видит смысла в участии в дебатах на этом телеканале. Он также осудил отказ Харрис от проведения дебатов на площадках Fox News, NBC, CBS и CNN.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президент США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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