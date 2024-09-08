NYT: Харрис и Трамп имеют практически одинаковую поддержку избирателей

Также в ходе опроса избирателей спрашивали, хотели бы они лучше узнать кандидата. 28% опрошенных заявили, что хотели бы знать больше о Харрис, и 9% высказали такое желание в отношении Трампа. 60% опрошенных заявили, что следующий президент страны должен сильно отличаться от нынешнего президента Джо Байдена. 53% связывают ожидаемые изменения с Трампом, и лишь 25% – с Харрис.