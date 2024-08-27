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Дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября

Ведомости

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис пройдут 10 сентября. Об этом Трамп сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Достиг договоренности с радикально левыми демократами о дебатах с товарищем Камалой Харрис», – написал он. Дебаты покажут на телеканале ABC News, который Трамп назвал «недобросовестным». По словам республиканца, во время дебатов участники не смогут пользоваться записями, при этом каждый получит вопросы заранее.

Трамп добавил, что Харрис не согласилась на дебаты в эфире Fox News 4 сентября, но телеканал все равно оставит место для них в сетке вещания. Третий раунд дебатов пока не согласован.

До этого Трамп заявлял, что не видит смысла в участии в дебатах на телеканале ABC News. Он также осудил отказ Харрис от проведения дебатов на площадках Fox News, NBC, CBS и CNN.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президент США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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