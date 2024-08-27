Дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября

«Достиг договоренности с радикально левыми демократами о дебатах с товарищем Камалой Харрис», – написал он. Дебаты покажут на телеканале ABC News, который Трамп назвал «недобросовестным». По словам республиканца, во время дебатов участники не смогут пользоваться записями, при этом каждый получит вопросы заранее.