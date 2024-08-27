Дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября
Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис пройдут 10 сентября. Об этом Трамп сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.
«Достиг договоренности с радикально левыми демократами о дебатах с товарищем Камалой Харрис», – написал он. Дебаты покажут на телеканале ABC News, который Трамп назвал «недобросовестным». По словам республиканца, во время дебатов участники не смогут пользоваться записями, при этом каждый получит вопросы заранее.
Трамп добавил, что Харрис не согласилась на дебаты в эфире Fox News 4 сентября, но телеканал все равно оставит место для них в сетке вещания. Третий раунд дебатов пока не согласован.
До этого Трамп заявлял, что не видит смысла в участии в дебатах на телеканале ABC News. Он также осудил отказ Харрис от проведения дебатов на площадках Fox News, NBC, CBS и CNN.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президент США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп.