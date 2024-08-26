Трамп не видит смысла проводить дебаты с Харрис на телеканале ABC News

8 августа Трамп сообщил, что согласен на проведение трех раундов дебатов с Харрис в сентябре. Он договорился провести дебаты на телеканалах Fox 4 сентября, NBC – 10 сентября, а также ABC – 25 сентября. При этом в штабе кандидата от демократов заявили, что Харрис примет участие в дебатах с Трампом, которые проведет ABC 10 сентября. Если первые дебаты состоятся, вице-президент США будет открыта для вторых дебатов в октябре.