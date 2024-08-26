Трамп не видит смысла проводить дебаты с Харрис на телеканале ABC News
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не видит смысла в участии в дебатах на телеканале ABC News с кандидатом в президенты от демократов, вице-президентом Камалой Харрис. Об этом сам Трамп сообщил в соцсети Truth Social.
Экс-президент США поинтересовался, зачем ему вести дебаты с Харрис именно на этом телеканале, когда в его эфире появляется так называемая «группа ненавистников Трампа». Трамп также осудил отказ вице-президента США от проведения дебатов на площадках Fox News, NBC, CBS и CNN.
8 августа Трамп сообщил, что согласен на проведение трех раундов дебатов с Харрис в сентябре. Он договорился провести дебаты на телеканалах Fox 4 сентября, NBC – 10 сентября, а также ABC – 25 сентября. При этом в штабе кандидата от демократов заявили, что Харрис примет участие в дебатах с Трампом, которые проведет ABC 10 сентября. Если первые дебаты состоятся, вице-президент США будет открыта для вторых дебатов в октябре.
20 сентября стало известно, что Харрис отказалась участвовать в дебатах на площадке Fox News 4 сентября.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий американский глава государства Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Главным соперником Харрис на выборах станет Трамп.