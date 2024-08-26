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Трамп не видит смысла проводить дебаты с Харрис на телеканале ABC News

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не видит смысла в участии в дебатах на телеканале ABC News с кандидатом в президенты от демократов, вице-президентом Камалой Харрис. Об этом сам Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Экс-президент США поинтересовался, зачем ему вести дебаты с Харрис именно на этом телеканале, когда в его эфире появляется так называемая «группа ненавистников Трампа». Трамп также осудил отказ вице-президента США от проведения дебатов на площадках Fox News, NBC, CBS и CNN.

8 августа Трамп сообщил, что согласен на проведение трех раундов дебатов с Харрис в сентябре. Он договорился провести дебаты на телеканалах Fox 4 сентября, NBC – 10 сентября, а также ABC – 25 сентября. При этом в штабе кандидата от демократов заявили, что Харрис примет участие в дебатах с Трампом, которые проведет ABC 10 сентября. Если первые дебаты состоятся, вице-президент США будет открыта для вторых дебатов в октябре.

20 сентября стало известно, что Харрис отказалась участвовать в дебатах на площадке Fox News 4 сентября.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий американский глава государства Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Главным соперником Харрис на выборах станет Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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