Трамп сообщил об отказе Харрис от дебатов на площадке Fox News
Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент США Камала Харрис отказалась участвовать в дебатах на площадке Fox News 4 сентября. Об этом сообщил кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Товарищ Камала Харрис только что сообщила нам, что она не будет участвовать в дебатах на FoxNews 4 сентября. Я не удивлен таким развитием событий», – написал он.
Вместо дебатов с Харрис Трамп ответит на вопросы избирателей в эфире Fox News в Пенсильвании.
8 августа Трамп заявил, что согласен на проведение трех раундов дебатов с Харрис в сентябре. Он договорился провести дебаты на телеканалах Fox 4 сентября, NBC – 10 сентября, а также ABC – 25 сентября. При этом в штабе кандидата от демократов сообщили, что Харрис примет участие в дебатах с Трампом, которые проведет ABC 10 сентября. Если первые дебаты состоятся, Харрис будет открыта для вторых дебатов в октябре.
Кроме того, 1 октября на CBS пройдут дебаты кандидатов в вице-президенты от обеих партий – Тима Уолза и Джеймса Дэвида Вэнса.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет Трамп.