Шойгу: ответ на конфискацию активов России будет болезненный

В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС направил Украине и на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ. Россия в ответ на передачу доходов от замороженных активов может подать иск в Международный суд ООН, сообщали в МИДе страны. Президент Владимир Путин также заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.