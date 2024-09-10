Шойгу: ответ на конфискацию активов России будет болезненный
Страны Запада давно бы забрали замороженные активы России, если бы не знали, что ответ будет болезненным, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».
«Они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватным, а болезненным. Я уже говорил, что они ведут себя, как банальное ворье», – сказал он.
В мае Евросоюз одобрил план использования доходов, полученных от замороженных активов Банка России. Предполагается, что в этом году около 90% от 3 млрд евро этих средств направят украинской армии. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом которого является минфин Бельгии.
В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС направил Украине и на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ. Россия в ответ на передачу доходов от замороженных активов может подать иск в Международный суд ООН, сообщали в МИДе страны. Президент Владимир Путин также заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.