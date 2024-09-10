Путин проследит за учениями «Океан-2024» по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин будет наблюдать за командно-штабными учениями «Океан-2024» по видеосвязи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня он [Путин] примет участие в начале активной фазы стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" из ситуационного центра в Кремле», – сказал Песков.
По его словам, помимо вступительного слова президента запланированы также доклады министра обороны Андрея Белоусова, главнокомандующего Военно-морском флотом (ВМФ) адмирала Александра Моисеева, командующих флотами.
О начале проведения стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале утром 10 сентября. Оно будет проходить под общим руководством Моисеева и продлится до 16 сентября включительно.
Задачами «Океана-2024» являются проверка готовности руководящего состава ВМФ к управлению группировками сил, применению высокоточного оружия, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров. В частности, боевые корабли ВМФ России и Военно-морских сил Китая уже встретились в заливе Петра Великого для совместного участия в учении.
Ожидается, что маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 000 человек личного состава.