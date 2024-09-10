Путин проследит за учениями «Океан-2024» по видеосвязи

Ожидается, что маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 000 человек личного состава.