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Путин проследит за учениями «Океан-2024» по видеосвязи

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин будет наблюдать за командно-штабными учениями «Океан-2024» по видеосвязи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня он [Путин] примет участие в начале активной фазы стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" из ситуационного центра в Кремле», – сказал Песков.

По его словам, помимо вступительного слова президента запланированы также доклады министра обороны Андрея Белоусова, главнокомандующего Военно-морском флотом (ВМФ) адмирала Александра Моисеева, командующих флотами.

О начале проведения стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале утром 10 сентября. Оно будет проходить под общим руководством Моисеева и продлится до 16 сентября включительно.

Задачами «Океана-2024» являются проверка готовности руководящего состава ВМФ к управлению группировками сил, применению высокоточного оружия, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров. В частности, боевые корабли ВМФ России и Военно-морских сил Китая уже встретились в заливе Петра Великого для совместного участия в учении.

Ожидается, что маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 000 человек личного состава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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