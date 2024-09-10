Минобороны сообщило о начале командно-штабного учения «Океан-2024»

Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них примут участие более 400 боевых кораблей, подводных лодок и других судов, свыше 120 самолетов и вертолетов, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 000 личного состава.