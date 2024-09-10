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Минобороны сообщило о начале командно-штабного учения «Океан-2024»

Ведомости

Военно-морской флот (ВМФ) России приступил к проведению стратегического командно-штабного учения «Океан-2024». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них примут участие более 400 боевых кораблей, подводных лодок и других судов, свыше 120 самолетов и вертолетов, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 000 личного состава.

В рамках учений будет проверена готовность руководящего состава ВМФ к управлению разнородными группировками сил, решению нестандартных задач, применению высокоточного оружия.

«Океан-2024» пройдет в два этапа. На первом этапе военные отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором – будут разыграны «боевые действия» по поражению объектов и сил условного противника, а также высадке морских десантов на необорудованное побережье и др.

В маневрах также примут участие военные из стран – партнеров России, в частности, из Китая.

В сентябре российские и китайские военные также проведут военно-морские учения «Северное взаимодействие – 2024» в Японском и Охотском морях. Маневры нужны для повышения уровня координации между китайскими и российскими военными и их возможностей совместно реагировать на угрозы безопасности.

До этого страны проводили совместные учения в июле в Южно-Китайском море. В них приняли участие корветы Военно-морского флота (ВМФ) России «Громкий» и «Резкий».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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