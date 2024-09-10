Минобороны сообщило о начале командно-штабного учения «Океан-2024»
Военно-морской флот (ВМФ) России приступил к проведению стратегического командно-штабного учения «Океан-2024». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них примут участие более 400 боевых кораблей, подводных лодок и других судов, свыше 120 самолетов и вертолетов, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 000 личного состава.
В рамках учений будет проверена готовность руководящего состава ВМФ к управлению разнородными группировками сил, решению нестандартных задач, применению высокоточного оружия.
«Океан-2024» пройдет в два этапа. На первом этапе военные отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором – будут разыграны «боевые действия» по поражению объектов и сил условного противника, а также высадке морских десантов на необорудованное побережье и др.
В маневрах также примут участие военные из стран – партнеров России, в частности, из Китая.
В сентябре российские и китайские военные также проведут военно-морские учения «Северное взаимодействие – 2024» в Японском и Охотском морях. Маневры нужны для повышения уровня координации между китайскими и российскими военными и их возможностей совместно реагировать на угрозы безопасности.
До этого страны проводили совместные учения в июле в Южно-Китайском море. В них приняли участие корветы Военно-морского флота (ВМФ) России «Громкий» и «Резкий».