Россия и Китай проведут военно-морские учения в Японском и Охотском морях

В июле Россия и Китай провели совместные учения «Морское взаимодействие – 2024» в акватории и воздушном пространстве Южно-Китайского моря вблизи города Чжаньцзян (провинция Гуандун). Основной целью было укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военные отработали ведение морского боя, организацию противовоздушной обороны отряда кораблей, конвоирование судов, а также поиск и спасение в море. В учениях приняли участие корветы Военно-морского флота (ВМФ) России «Громкий» и «Резкий»