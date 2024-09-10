Россия и Китай проведут военно-морские учения в Японском и Охотском морях
Российские и китайские военные проведут в сентябре военно-морские учения «Северное взаимодействие – 2024» в Японском и Охотском морях. Об этом сообщается на сайте минобороны КНР.
«Согласно годовому плану и консенсусу между Китаем и Россией, российские военные направят военно-морские и военно-воздушные силы для участия в учениях “Северное взаимодействие – 2024”, которые пройдут в сентябре в акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей», – говорится в сообщении.
Учения проводятся для повышения уровня координации между китайскими и российскими военными и их возможностей совместно реагировать на угрозы безопасности.
В минобороны КНР добавили, что военные России и Китая также намерены уже в пятый раз провести совместное морское патрулирование в Тихом океане. Также КНР примет участие в стратегических учениях «Океан-2024», организованных российской стороной.
В июле Россия и Китай провели совместные учения «Морское взаимодействие – 2024» в акватории и воздушном пространстве Южно-Китайского моря вблизи города Чжаньцзян (провинция Гуандун). Основной целью было укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военные отработали ведение морского боя, организацию противовоздушной обороны отряда кораблей, конвоирование судов, а также поиск и спасение в море. В учениях приняли участие корветы Военно-морского флота (ВМФ) России «Громкий» и «Резкий»