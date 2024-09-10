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Россия и Китай проведут военно-морские учения в Японском и Охотском морях

Ведомости

Российские и китайские военные проведут в сентябре военно-морские учения «Северное взаимодействие – 2024» в Японском и Охотском морях. Об этом сообщается на сайте минобороны КНР. 

«Согласно годовому плану и консенсусу между Китаем и Россией, российские военные направят военно-морские и военно-воздушные силы для участия в учениях “Северное взаимодействие – 2024”, которые пройдут в сентябре в акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей», – говорится в сообщении. 

Учения проводятся для повышения уровня координации между китайскими и российскими военными и их возможностей совместно реагировать на угрозы безопасности. 

В минобороны КНР добавили, что военные России и Китая также намерены уже в пятый раз провести совместное морское патрулирование в Тихом океане. Также КНР примет участие в стратегических учениях «Океан-2024», организованных российской стороной.

В июле Россия и Китай провели совместные учения «Морское взаимодействие – 2024» в акватории и воздушном пространстве Южно-Китайского моря вблизи города Чжаньцзян (провинция Гуандун). Основной целью было укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военные отработали ведение морского боя, организацию противовоздушной обороны отряда кораблей, конвоирование судов, а также поиск и спасение в море. В учениях приняли участие корветы Военно-морского флота (ВМФ) России «Громкий» и «Резкий»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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