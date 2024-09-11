Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с боксерским боем на «Титанике»

«Вот "Титаник" – мощный, очень дорогой, раскрученный <...>. На борту этого же "Титаника" происходит матч двух известных борцов, не знаю, боксеры, кикбоксеры или кто-то еще, джиу-джитсу. И вот заканчивается матч, и люди сидят и спрашивают: “Слушай, а как ты думаешь, а кто из двоих победил?”. <...> Это имеет какое-то значение? Там до айсберга осталось 15 минут», – сказала Захарова.