Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с боксерским боем на «Титанике»
Дебаты кандидатов президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис можно сравнить с боем двух боксеров на «Титанике», кто в них победил, не имеет значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она сочла «диковатой» саму постановку вопроса, кто одержал верх на дебатах, и предложила посмотреть на ситуацию «чуть шире».
«Вот "Титаник" – мощный, очень дорогой, раскрученный <...>. На борту этого же "Титаника" происходит матч двух известных борцов, не знаю, боксеры, кикбоксеры или кто-то еще, джиу-джитсу. И вот заканчивается матч, и люди сидят и спрашивают: “Слушай, а как ты думаешь, а кто из двоих победил?”. <...> Это имеет какое-то значение? Там до айсберга осталось 15 минут», – сказала Захарова.
Официальный представитель МИД добавила, что не понимает, почему новость о прошедших дебатах в США стоит во главе повестки. Встречу Трампа и Харрис она назвала «каким-то симбиозом фантазирования на тему будущего с репликами, которые отсылают в прошлое». По ее мнению, мир в очередной раз увидел шоу в исполнении людей, которые никогда не несут ответственности за свои слова.
Дебаты Трамп и Харриса шли около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News. Кандидаты в президенты начали встречу с рукопожатия, но в течение дебатов не раз переходили на личности. Харрис высмеяла Трампа, заявив, что мировые лидеры не воспринимают его всерьез, а Трамп в ответ назвал Харрис «марксисткой», подчеркнув, что она войдет в историю США как худший вице-президент.
Трамп также в очередной раз пообещал в случае победы урегулировать боевые действия на Украине еще до вступления в должность. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, должна ли Украина победить в конфликте. Харрис выразила мнение, что план экс-президента заключается в том, чтобы просто «сдать позиции».