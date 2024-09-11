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Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с боксерским боем на «Титанике»

Ведомости

Дебаты кандидатов президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис можно сравнить с боем двух боксеров на «Титанике», кто в них победил, не имеет значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она сочла «диковатой» саму постановку вопроса, кто одержал верх на дебатах, и предложила посмотреть на ситуацию «чуть шире».

«Вот "Титаник" – мощный, очень дорогой, раскрученный <...>. На борту этого же "Титаника" происходит матч двух известных борцов, не знаю, боксеры, кикбоксеры или кто-то еще, джиу-джитсу. И вот заканчивается матч, и люди сидят и спрашивают: “Слушай, а как ты думаешь, а кто из двоих победил?”. <...> Это имеет какое-то значение? Там до айсберга осталось 15 минут», – сказала Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что не понимает, почему новость о прошедших дебатах в США стоит во главе повестки. Встречу Трампа и Харрис она назвала «каким-то симбиозом фантазирования на тему будущего с репликами, которые отсылают в прошлое». По ее мнению, мир в очередной раз увидел шоу в исполнении людей, которые никогда не несут ответственности за свои слова.

Дебаты Трамп и Харриса шли около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News. Кандидаты в президенты начали встречу с рукопожатия, но в течение дебатов не раз переходили на личности. Харрис высмеяла Трампа, заявив, что мировые лидеры не воспринимают его всерьез, а Трамп в ответ назвал Харрис «марксисткой», подчеркнув, что она войдет в историю США как худший вице-президент. 

Трамп также в очередной раз пообещал в случае победы урегулировать боевые действия на Украине еще до вступления в должность. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, должна ли Украина победить в конфликте. Харрис выразила мнение, что план экс-президента заключается в том, чтобы просто «сдать позиции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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