Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, желает ли он победы Украине

«Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе», – озвучил Трамп свой план. Он вновь подчеркнул, что конфликта бы не было, если бы он оставался на посту президента США, поскольку действующий глава государства Джо Байден «понятия не имел, как это остановить». По словам Трампа, происходящее сейчас на Украине «может привести к Третьей мировой войне».