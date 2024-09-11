Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, желает ли он победы Украине
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп во время дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис не ответил прямо на вопрос, должна ли Украина победить в конфликте с Россией. Трансляцию вел телеканал ABC News.
«Я думаю, что в интересах США закончить этот военный конфликт», – сказал он, отметив, что хочет спасти жизни людей.
Трамп вновь пообещал в случае победы на выборах завершить боевые действия на Украине еще до вступления в должность. Экс-президент США заявил, что у него хорошие отношения как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе», – озвучил Трамп свой план. Он вновь подчеркнул, что конфликта бы не было, если бы он оставался на посту президента США, поскольку действующий глава государства Джо Байден «понятия не имел, как это остановить». По словам Трампа, происходящее сейчас на Украине «может привести к Третьей мировой войне».
Экс-президент США ранее неоднократно говорил, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа. В Кремле говорили, что не могут комментировать эти высказывания, поскольку не знают, о чем идет речь. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что у Трампа есть «волшебная палочка» для урегулирования ситуации.
5 сентября на пленарном заседании ВЭФ-2024 президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной на основе согласованных в Стамбуле документов. 14 июня Путин предложил начать переговоры при условии, что Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признает их российскими, а также откажется от планов по вступлению в НАТО. Киев инициативу отверг.
После вторжения ВСУ 6 августа на территорию Курской области пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркивал, что Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока ВСУ находятся на российской территории.