Bloomberg: Украина видит Индию в роли модератора переговоров с Россией
Киев хочет, чтобы Индия убедила Россию присоединиться к мирным переговорам, сообщает Bloomberg со ссылкой на посла Украины в Нью-Дели Александра Полищука.
«Украина хочет, чтобы Индия “модерировала” переговоры между двумя странами и использовала свои связи с Россией, чтобы убедить Москву присоединиться к мирным переговорам», – сказал Полищук.
По словам дипломата, Киев предложил Нью-Дели провести мирный саммит до ноября 2024 г., но понимания о том, согласится ли Индия, пока нет. Посол подчеркнул, что Индии следует приложить больше усилий для содействия прекращению украинского конфликта, если она стремится получить постоянное место в Совете Безопасности ООН.
10 августа глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что обсуждение мира на Украине не получит развития без России. Министр добавил, что Индия на постоянной основе ведет переговоры с двумя сторонами конфликта.
В конце августа президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и посещение премьером Киева. Моди заявил, что заинтересован в том, чтобы внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Путин же дал «принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей», изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта.
9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают встречу Путина и советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Доваля на мероприятии в рамках председательства РФ в БРИКС. Представитель премьер-министра Индии войдет в состав группы высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которые проведут свою встречу.