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Bloomberg: Украина видит Индию в роли модератора переговоров с Россией

Ведомости

Киев хочет, чтобы Индия убедила Россию присоединиться к мирным переговорам, сообщает Bloomberg со ссылкой на посла Украины в Нью-Дели Александра Полищука.

«Украина хочет, чтобы Индия “модерировала” переговоры между двумя странами и использовала свои связи с Россией, чтобы убедить Москву присоединиться к мирным переговорам», – сказал Полищук.

По словам дипломата, Киев предложил Нью-Дели провести мирный саммит до ноября 2024 г., но понимания о том, согласится ли Индия, пока нет. Посол подчеркнул, что Индии следует приложить больше усилий для содействия прекращению украинского конфликта, если она стремится получить постоянное место в Совете Безопасности ООН.

10 августа глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что обсуждение мира на Украине не получит развития без России. Министр добавил, что Индия на постоянной основе ведет переговоры с двумя сторонами конфликта.

В конце августа президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и посещение премьером Киева. Моди заявил, что заинтересован в том, чтобы внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Путин же дал «принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей», изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта.

9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают встречу Путина и советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Доваля на мероприятии в рамках председательства РФ в БРИКС. Представитель премьер-министра Индии войдет в состав группы высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которые проведут свою встречу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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