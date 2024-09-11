Bloomberg: Украина видит Индию в роли модератора переговоров с Россией

По словам дипломата, Киев предложил Нью-Дели провести мирный саммит до ноября 2024 г., но понимания о том, согласится ли Индия, пока нет. Посол подчеркнул, что Индии следует приложить больше усилий для содействия прекращению украинского конфликта, если она стремится получить постоянное место в Совете Безопасности ООН.