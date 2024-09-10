МИД Индии: дискуссии о мире на Украине без России не получат развития
Обсуждение мира на Украине не получит развитие без России, заявил глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар во время пресс-конференции в Германии.
«Когда идут дискуссии, мы считаем важным, чтобы в них участвовала Россия. В противном случае они не получат дальнейшего развития», – сказал глава МИД, отметив, что Индия на постоянной основе ведет переговоры с двумя сторонами конфликта.
В конце августа президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и визит премьера в Киев. В ходе разговора Моди выразил заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Путин же дал «принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей», изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта.
Моди посещал Киев 23 августа по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Этой поездке предшествовали визиты премьер-министра в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта.