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Песков выразил надежду, что Трамп и Харрис оставят в покое имя Путина

Ведомости

Оба кандидата в президенты США во время дебатов упоминали президента РФ Владимира Путина, Кремль надеется, что они оставят имя российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фамилия "Путин" используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США. Нам это весьма и весьма не нравится. И мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента», – сказал он.

Песков отметил, что в администрации президента не следили за дебатами в прямом эфире, но ознакомились с заявлениями утром. По его словам, США «в целом <...> сохраняют негативное отношение» к России. В заключение Песков подчеркнул, что выборы президента США являются заботой американских избирателей, поэтому и оценивать кандидатов следует им, а не Москве.

«У нас свои заботы, свои достижения и свои проблемы», – добавил он.

Дебаты кандидатов в президента США Трампа и Харрис шли около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News. Соперники начали встречу с рукопожатия, но в течение дебатов не раз переходили на личности. Харрис высмеяла Трампа, заявив, что мировые лидеры не воспринимают его всерьез, а Трамп в ответ назвал Харрис «марксисткой», подчеркнув, что она войдет в историю США как худший вице-президент.

В ходе дебатов была затронута тема конфликта на Украине. Трамп в очередной раз пообещал в случае победы урегулировать боевые действия еще до вступления в должность. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, должна ли Украина победить в конфликте. Харрис выразила мнение, что план экс-президента заключается в том, чтобы просто «сдать позиции». Она также назвала Путина «диктатором, который съел бы [Трампа] на обед».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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