Песков выразил надежду, что Трамп и Харрис оставят в покое имя Путина
Оба кандидата в президенты США во время дебатов упоминали президента РФ Владимира Путина, Кремль надеется, что они оставят имя российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Фамилия "Путин" используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США. Нам это весьма и весьма не нравится. И мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента», – сказал он.
Песков отметил, что в администрации президента не следили за дебатами в прямом эфире, но ознакомились с заявлениями утром. По его словам, США «в целом <...> сохраняют негативное отношение» к России. В заключение Песков подчеркнул, что выборы президента США являются заботой американских избирателей, поэтому и оценивать кандидатов следует им, а не Москве.
«У нас свои заботы, свои достижения и свои проблемы», – добавил он.
Дебаты кандидатов в президента США Трампа и Харрис шли около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News. Соперники начали встречу с рукопожатия, но в течение дебатов не раз переходили на личности. Харрис высмеяла Трампа, заявив, что мировые лидеры не воспринимают его всерьез, а Трамп в ответ назвал Харрис «марксисткой», подчеркнув, что она войдет в историю США как худший вице-президент.
В ходе дебатов была затронута тема конфликта на Украине. Трамп в очередной раз пообещал в случае победы урегулировать боевые действия еще до вступления в должность. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, должна ли Украина победить в конфликте. Харрис выразила мнение, что план экс-президента заключается в том, чтобы просто «сдать позиции». Она также назвала Путина «диктатором, который съел бы [Трампа] на обед».