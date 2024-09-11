Песков выразил надежду, что Трамп и Харрис оставят в покое имя Путина

В ходе дебатов была затронута тема конфликта на Украине. Трамп в очередной раз пообещал в случае победы урегулировать боевые действия еще до вступления в должность. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, должна ли Украина победить в конфликте. Харрис выразила мнение, что план экс-президента заключается в том, чтобы просто «сдать позиции». Она также назвала Путина «диктатором, который съел бы [Трампа] на обед».