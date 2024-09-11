Шольц выступил за новую конференцию по Украине с участием России

Шольц выступил за новую конференцию по Украине с участием РоссииМир не получится навязать или достигнуть с помощью капитуляции, заявил он
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за проведение новой конференции по урегулированию конфликта на Украине с участием России. Соответствующее заявление он сделал во время дебатов по бюджету в Бундестаге.
«И это правильно, когда президент Украины говорит, и я повторю это еще раз, что нам нужна еще одна мирная конференция, и Россия должна быть за столом переговоров», – сказал он (цитата по ТАСС).
Шольц подчеркнул, что мир, который «уважал бы целостность и суверенитет Украины», должен быть справедливым. По словам канцлера, его нельзя навязывать и достигнуть с помощью капитуляции. Шольц выразил мнение, что политику проведения конференций для урегулирования конфликта на Украине не нужно прекращать, даже в случае если некоторые правые партии сделали это из-за несогласия с поддержкой Киева.
Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 г. В июне этого года в Швейцарии состоялся инициированный Киевом саммит по теме решения российско-украинского конфликта, но представителей от РФ на него не пригласили. По итогам мероприятия была подготовлена декларация, в том числе содержащая пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, продовольственной безопасности, недопустимости атак на суда и порты.
9 сентября газета La Repubblica со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Шольц якобы работает над мирным планом по урегулированию украинского конфликта. Среди пунктов вероятного соглашения вполне могут быть территориальные уступки со стороны Украины – план Шольца «не исключает передачу Москве части территорий».