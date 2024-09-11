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Шольц выступил за новую конференцию по Украине с участием России

Мир не получится навязать или достигнуть с помощью капитуляции, заявил он
Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за проведение новой конференции по урегулированию конфликта на Украине с участием России. Соответствующее заявление он сделал во время дебатов по бюджету в Бундестаге.

«И это правильно, когда президент Украины говорит, и я повторю это еще раз, что нам нужна еще одна мирная конференция, и Россия должна быть за столом переговоров», – сказал он (цитата по ТАСС).

Шольц подчеркнул, что мир, который «уважал бы целостность и суверенитет Украины», должен быть справедливым. По словам канцлера, его нельзя навязывать и достигнуть с помощью капитуляции. Шольц выразил мнение, что политику проведения конференций для урегулирования конфликта на Украине не нужно прекращать, даже в случае если некоторые правые партии сделали это из-за несогласия с поддержкой Киева.

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 г. В июне этого года в Швейцарии состоялся инициированный Киевом саммит по теме решения российско-украинского конфликта, но представителей от РФ на него не пригласили. По итогам мероприятия была подготовлена декларация, в том числе содержащая пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, продовольственной безопасности, недопустимости атак на суда и порты.

9 сентября газета La Repubblica со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Шольц якобы работает над мирным планом по урегулированию украинского конфликта. Среди пунктов вероятного соглашения вполне могут быть территориальные уступки со стороны Украины – план Шольца «не исключает передачу Москве части территорий».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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