Белоусов впервые проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне спецоперации
Министр обороны России Андрей Белоусов впервые проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне спецоперации, сообщили в военном ведомстве.
Глава Минобороны провел совещание на пункте временного управления группировки войск. Во время него он заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск и характеру действий вооруженных сил Украины (ВСУ).
Белоусову также доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника. По словам командующего группировкой войск «Запад» генерал-полковника Сергея Кузовлева, подразделения ВСУ несут значительные потери.
Министр обороны поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Он вручил им государственные награды, среди которых орден Мужества, медали «За отвагу», медали «За храбрость» и медали «За спасение погибавших».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.