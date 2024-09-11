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Белоусов впервые проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне спецоперации

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов впервые проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне спецоперации, сообщили в военном ведомстве.

Глава Минобороны провел совещание на пункте временного управления группировки войск. Во время него он заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск и характеру действий вооруженных сил Украины (ВСУ).

Белоусову также доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника. По словам командующего группировкой войск «Запад» генерал-полковника Сергея Кузовлева, подразделения ВСУ несут значительные потери.

Министр обороны поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Он вручил им государственные награды, среди которых орден Мужества, медали «За отвагу», медали «За храбрость» и медали «За спасение погибавших».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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