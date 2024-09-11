Чернышенко: Россия готова оказать помощь Вьетнаму после тайфуна «Яги»

Число погибших во время тайфуна уже выросло до 179 человек, пишет Reuters со ссылкой на правительство страны. Еще 145 человек числятся пропавшими без вести. На фоне выхода из берегов реки Хонгха было эвакуировано 836 семей. В 10 округах объявлено предупреждение. К полудню 11 сентября уровень воды в реке достиг 11,1 м, сообщило VnExpress. По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, вода в Хонгха не достигала таких отметок с 2004 г.