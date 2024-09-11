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Чернышенко: Россия готова оказать помощь Вьетнаму после тайфуна «Яги»

Ведомости

Россия готова оказать всю необходимую помощь Вьетнаму для ликвидации последствий супертайфуна «Яги». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, обращаясь к вице-премьеру Вьетнама Чан Хонг Ха на заседании межправительственной комиссии.

«Я в начале хотел бы выразить глубокое соболезнование от лица правительства Российской Федерации нашим друзьям из Вьетнама в связи с трагичными событиями, связанными с последствиями урагана в Ханое. И хотели бы вам помимо слов поддержки сказать, что мы готовы оказать всю необходимое помощь», – сказал он (цитата по ТАСС).

Супертайфун «Яги» обрушился на Юго-Восточную Азию в начале сентября. Первыми под удар попали Филиппины. 6 сентября непогода достигла китайской провинции Хайнань, а следом – Вьетнама. В результате во Вьетнаме были затоплены около 110 000 рисовых плантаций и повреждены более 8000 строений. По данным Национального комитета по реагированию на стихийные бедствия, сильнее всего от тайфуна пострадали столица Ханой и портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон и Халонг.

Число погибших во время тайфуна уже выросло до 179 человек, пишет Reuters со ссылкой на правительство страны. Еще 145 человек числятся пропавшими без вести. На фоне выхода из берегов реки Хонгха было эвакуировано 836 семей. В 10 округах объявлено предупреждение. К полудню 11 сентября уровень воды в реке достиг 11,1 м, сообщило VnExpress. По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, вода в Хонгха не достигала таких отметок с 2004 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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