Трамп не намерен проводить новые дебаты с Харрис
Кандидат в президента США Дональд Трамп высоко оценил свое выступление на дебатах с вице-президентом Камалой Харрис на ABC News, заявив, что, по его мнению, это были «лучшие дебаты в его жизни». Об этом сообщает Fox News.
«Было трое против одного, но я ожидал этого», – сказал он, имея в виду модераторов дебатов Дэвида Мьюиру и Линси Дэвис, которые иногда проверяли факты Трампа и «давили» на него в ответах.
Несмотря на то что Трамп считает себя победителем в дискуссии с Харрис, в необходимости второго тура дебатов он не уверен.
«Она хочет этого, потому что проиграла. Я не знаю. Мне нужно подумать об этом. Но если вы выиграли дебаты, я думаю, может быть, мне не стоит этого делать. Почему я должен проводить еще одни дебаты? Она сразу сказала, что мы хотим еще одни дебаты. Знаете, что бывает, когда ты борец и проигрываешь? Ты сразу же хочешь нового боя», – высказался Трамп.
При этом кандидат от Республиканской партии допустил такую возможность, при условии, «если бы это было на честном канале».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.