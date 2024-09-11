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Трамп не намерен проводить новые дебаты с Харрис

Ведомости

Кандидат в президента США Дональд Трамп высоко оценил свое выступление на дебатах с вице-президентом Камалой Харрис на ABC News, заявив, что, по его мнению, это были «лучшие дебаты в его жизни». Об этом сообщает Fox News.

«Было трое против одного, но я ожидал этого», – сказал он, имея в виду модераторов дебатов Дэвида Мьюиру и Линси Дэвис, которые иногда проверяли факты Трампа и «давили» на него в ответах.

Несмотря на то что Трамп считает себя победителем в дискуссии с Харрис, в необходимости второго тура дебатов он не уверен.

«Она хочет этого, потому что проиграла. Я не знаю. Мне нужно подумать об этом. Но если вы выиграли дебаты, я думаю, может быть, мне не стоит этого делать. Почему я должен проводить еще одни дебаты? Она сразу сказала, что мы хотим еще одни дебаты. Знаете, что бывает, когда ты борец и проигрываешь? Ты сразу же хочешь нового боя», – высказался Трамп.

При этом кандидат от Республиканской партии допустил такую возможность, при условии, «если бы это было на честном канале».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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