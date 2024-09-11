Трамп не намерен проводить новые дебаты с Харрис

«Она хочет этого, потому что проиграла. Я не знаю. Мне нужно подумать об этом. Но если вы выиграли дебаты, я думаю, может быть, мне не стоит этого делать. Почему я должен проводить еще одни дебаты? Она сразу сказала, что мы хотим еще одни дебаты. Знаете, что бывает, когда ты борец и проигрываешь? Ты сразу же хочешь нового боя», – высказался Трамп.