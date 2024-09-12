Антивоенные протесты в Мельбурне продолжаются вторые сутки

The Guardian приводит слова представителя сухопутных войск Disrupt Жасмин Дафф, которая заявила, что протест был спровоцирован позицией правительства по конфликту на Ближнем Востоке. «Мы протестуем, чтобы заступиться за всех тех, кто был убит оружием, представленным на съезде», – сказала она. По ее словам, многие виды оружия на выставке «рекламируются как испытанные в боях», и в контексте присутствующих на мероприятии израильских оружейных фирм это означает «испытания на убийствах мирных жителей в Газе».