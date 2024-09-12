Антивоенные протесты в Мельбурне продолжаются вторые сутки
В Мельбурне (Австралия) продолжаются антивоенные протесты, начавшиеся 11 сентября на фоне проведения крупной международной выставки сухопутных войск в Мельбурнском конгрессно-выставочном центре (MCEC). Об этом сообщает Reuters.
В первый день протестов были столкновения митингующих с полицией. Представитель полиции штата Виктория сообщал, что в правоохранителей бросали камни, конский навоз и бутылки с жидкостью, когда они пытались защитить посетителей выставки. Несколько участников мероприятия были облиты красной жидкостью. Полиция применила губчатые гранаты, взрывные устройства и аэрозоли для контроля над частью враждебно настроенной толпы. За нападения, создание препятствий полиции, поджоги и блокирование дорог были задержаны 39 человек. Медицинская помощь потребовалась 27 полицейским.
У здания суда протестовали около 1500 человек, многие из них скандировали через громкоговорители пропалестинские лозунги и размахивали палестинскими флагами. Часть участников митинга принесли плакаты, представляющие другие конфликты.
The Guardian приводит слова представителя сухопутных войск Disrupt Жасмин Дафф, которая заявила, что протест был спровоцирован позицией правительства по конфликту на Ближнем Востоке. «Мы протестуем, чтобы заступиться за всех тех, кто был убит оружием, представленным на съезде», – сказала она. По ее словам, многие виды оружия на выставке «рекламируются как испытанные в боях», и в контексте присутствующих на мероприятии израильских оружейных фирм это означает «испытания на убийствах мирных жителей в Газе».