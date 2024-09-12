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Антивоенные протесты в Мельбурне продолжаются вторые сутки

Ведомости

В Мельбурне (Австралия) продолжаются антивоенные протесты, начавшиеся 11 сентября на фоне проведения крупной международной выставки сухопутных войск в Мельбурнском конгрессно-выставочном центре (MCEC). Об этом сообщает Reuters.

В первый день протестов были столкновения митингующих с полицией. Представитель полиции штата Виктория сообщал, что в правоохранителей бросали камни, конский навоз и бутылки с жидкостью, когда они пытались защитить посетителей выставки. Несколько участников мероприятия были облиты красной жидкостью. Полиция применила губчатые гранаты, взрывные устройства и аэрозоли для контроля над частью враждебно настроенной толпы. За нападения, создание препятствий полиции, поджоги и блокирование дорог были задержаны 39 человек. Медицинская помощь потребовалась 27 полицейским.

У здания суда протестовали около 1500 человек, многие из них скандировали через громкоговорители пропалестинские лозунги и размахивали палестинскими флагами. Часть участников митинга принесли плакаты, представляющие другие конфликты.

The Guardian приводит слова представителя сухопутных войск Disrupt Жасмин Дафф, которая заявила, что протест был спровоцирован позицией правительства по конфликту на Ближнем Востоке. «Мы протестуем, чтобы заступиться за всех тех, кто был убит оружием, представленным на съезде», – сказала она. По ее словам, многие виды оружия на выставке «рекламируются как испытанные в боях», и в контексте присутствующих на мероприятии израильских оружейных фирм это означает «испытания на убийствах мирных жителей в Газе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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