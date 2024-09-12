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Путин предложил провести двустороннюю встречу с Моди в рамках саммита БРИКС

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил провести отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС в Казани. Он заявил об этом во время беседы с советником индийского премьера Аджитом Кумаром Довалом.

«Мы ждем господина Моди в Казани. Я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани, для того чтобы подвести итоги нашей совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Москву, и наметить перспективы на ближайшее будущее», – сказал он.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка,ОАЭ, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. Путин в ноябре 2023 г. утвердил концепцию российского председательства с приоритетами работы на год. Девиз российского года в БРИКС: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. Путин во время встречи с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС заявили уже 34 государства. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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