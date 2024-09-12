Путин предложил провести двустороннюю встречу с Моди в рамках саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин предложил провести отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС в Казани. Он заявил об этом во время беседы с советником индийского премьера Аджитом Кумаром Довалом.
«Мы ждем господина Моди в Казани. Я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани, для того чтобы подвести итоги нашей совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Москву, и наметить перспективы на ближайшее будущее», – сказал он.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка,ОАЭ, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. Путин в ноябре 2023 г. утвердил концепцию российского председательства с приоритетами работы на год. Девиз российского года в БРИКС: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. Путин во время встречи с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС заявили уже 34 государства.