Путин предложил провести двустороннюю встречу с Моди в рамках саммита БРИКС

«Мы ждем господина Моди в Казани. Я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани, для того чтобы подвести итоги нашей совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Москву, и наметить перспективы на ближайшее будущее», – сказал он.