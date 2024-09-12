Зеленский подписал закон об отсрочке при гибели неполнородного родственника

21 августа Рада приняла закон о внесении изменений в положение «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и о расширении круга военнообязанных чьи близкие родственники, в том числе родной, полнородный или нет, брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. В июле 2023 г. президент Зеленский подписал закон о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения. Там также были прописаны положения о гибели или пропаже неполнородных или полнородных родственников.