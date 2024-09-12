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Зеленский подписал закон об отсрочке при гибели неполнородного родственника

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в закон о мобилизации в части отсрочки от призыва на службу для тех, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести в ходе боевых действий. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Неполнородными называют братьев и сестер, у которых общий только один родитель – мать или отец, а не оба.

21 августа Рада приняла закон о внесении изменений в положение «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и о расширении круга военнообязанных чьи близкие родственники, в том числе родной, полнородный или нет, брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. В июле 2023 г. президент Зеленский подписал закон о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения. Там также были прописаны положения о гибели или пропаже неполнородных или полнородных родственников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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