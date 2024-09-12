Евросоюз продлил санкции против России до 15 марта 2025 года

24 июня ЕС утвердил очередной, 14-й, пакет антироссийских санкций в связи с боевыми действиями на Украине. Рестрикции касаются поставок гелия, перевалки через ЕС сжиженного природного газа в третьи страны и санкций против крупных российских проектов, танкеров, российского аналога SWIFT, чартерных полетов для российских лиц европейскими компаниями, а также налагают ответственность на «материнские» фирмы из ЕС за действия их «дочек» в третьих странах за помощь в обходе санкций.