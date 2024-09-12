Евросоюз продлил санкции против России до 15 марта 2025 года
Совет Евросоюза продлил индивидуальные санкции против граждан России и российских фирм до 15 марта 2025 г. Об этом сообщается на сайте Евросовета.
Ограничения продолжат действовать в отношении более 2200 физических и юридических лиц. Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам.
В рамках пересмотра ограничительных мер совет также принял решение не продлевать санкции против двух лиц и исключить из списка пять человек по причине их смерти.
11 сентября ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители членов Евросоюза продлили индивидуальные санкции против России на полгода, исключив из черного списка гонщика Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина Виолетту.
24 июня ЕС утвердил очередной, 14-й, пакет антироссийских санкций в связи с боевыми действиями на Украине. Рестрикции касаются поставок гелия, перевалки через ЕС сжиженного природного газа в третьи страны и санкций против крупных российских проектов, танкеров, российского аналога SWIFT, чартерных полетов для российских лиц европейскими компаниями, а также налагают ответственность на «материнские» фирмы из ЕС за действия их «дочек» в третьих странах за помощь в обходе санкций.