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Евросоюз продлил санкции против России до 15 марта 2025 года

Ведомости

Совет Евросоюза продлил индивидуальные санкции против граждан России и российских фирм до 15 марта 2025 г. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Ограничения продолжат действовать в отношении более 2200 физических и юридических лиц. Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам.

В рамках пересмотра ограничительных мер совет также принял решение не продлевать санкции против двух лиц и исключить из списка пять человек по причине их смерти.

11 сентября ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители членов Евросоюза продлили индивидуальные санкции против России на полгода, исключив из черного списка гонщика Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина Виолетту.

24 июня ЕС утвердил очередной, 14-й, пакет антироссийских санкций в связи с боевыми действиями на Украине. Рестрикции касаются поставок гелия, перевалки через ЕС сжиженного природного газа в третьи страны и санкций против крупных российских проектов, танкеров, российского аналога SWIFT, чартерных полетов для российских лиц европейскими компаниями, а также налагают ответственность на «материнские» фирмы из ЕС за действия их «дочек» в третьих странах за помощь в обходе санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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