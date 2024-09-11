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ЕС исключил из санкционного списка гонщика Никиту Мазепина и Виолетту Пригожину

Ведомости

Постоянные представители членов Евросоюза продлили индивидуальные санкции против России на очередные полгода, исключив из черного списка гонщика Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина Виолетту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

«Да, послы утвердили продление действия санкций на шесть месяцев с исключением из списка двух физических лиц», – сообщил источник.

11 сентября Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск Национального расчетного депозитария (НРД) с требованием снять санкции Евросоюза. Национальный расчетный депозитарий подал иск с требованием отменить санкции ЕС в августе 2022 г. В качестве цели иска указывалось намерение доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки, в результате чего пострадали российские и иностранные инвесторы.

Евросоюз 24 июня утвердил очередной, 14-й, пакет санкций против России в связи с боевыми действиями на Украине. Рестрикции касаются поставок гелия, перевалки через Евросоюз (ЕС) сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны и санкций против крупных российских проектов, танкеров, российского аналога SWIFT, чартерных полетов для российских лиц европейскими компаниями, а также налагают ответственность на «материнские» фирмы из ЕС за действия их «дочек» в третьих странах за помощь в обходе санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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