ЕС исключил из санкционного списка гонщика Никиту Мазепина и Виолетту Пригожину
Постоянные представители членов Евросоюза продлили индивидуальные санкции против России на очередные полгода, исключив из черного списка гонщика Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина Виолетту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.
«Да, послы утвердили продление действия санкций на шесть месяцев с исключением из списка двух физических лиц», – сообщил источник.
11 сентября Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск Национального расчетного депозитария (НРД) с требованием снять санкции Евросоюза. Национальный расчетный депозитарий подал иск с требованием отменить санкции ЕС в августе 2022 г. В качестве цели иска указывалось намерение доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки, в результате чего пострадали российские и иностранные инвесторы.
Евросоюз 24 июня утвердил очередной, 14-й, пакет санкций против России в связи с боевыми действиями на Украине. Рестрикции касаются поставок гелия, перевалки через Евросоюз (ЕС) сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны и санкций против крупных российских проектов, танкеров, российского аналога SWIFT, чартерных полетов для российских лиц европейскими компаниями, а также налагают ответственность на «материнские» фирмы из ЕС за действия их «дочек» в третьих странах за помощь в обходе санкций.