Украинские пилоты F-16 проходят обучение в Румынии

Издание Wall Street Journal 6 сентября сообщило, что крушение истребителя F-16 на Украине в первый же день его применения вызвало на Западе вопросы о спешке при обучении пилотов ВСУ. По словам источника WSJ, власти Дании выражали обеспокоенность по поводу способности некоторых пилотов ВСУ летать самостоятельно. Отмечается, что летчики испытывали трудности с освоением F-16 из-за того, что учебные пособия были на английском языке. Некоторые из обучавшихся в Дании и вовсе не смогли освоить программу, заявил собеседник.