Украинские пилоты F-16 проходят обучение в Румынии
Украинские пилоты проходят обучение полетам на F-16 в Румынии, это позволит увеличить количество истребителей на вооружении Киева. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам телефонного разговора с румынским коллегой Анджелом Тылвэром.
Главной темой беседы стало обеспечение противовоздушной обороны Украины. Также по словам Умерова, в ближайшее время Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot.
«Поблагодарил румынского коллегу, народ и правительство его страны за поддержку и укрепление нашей ПВО. Договорились продолжить сотрудничество. Планирую свой визит в Румынию», – сообщил Умеров.
Издание Wall Street Journal 6 сентября сообщило, что крушение истребителя F-16 на Украине в первый же день его применения вызвало на Западе вопросы о спешке при обучении пилотов ВСУ. По словам источника WSJ, власти Дании выражали обеспокоенность по поводу способности некоторых пилотов ВСУ летать самостоятельно. Отмечается, что летчики испытывали трудности с освоением F-16 из-за того, что учебные пособия были на английском языке. Некоторые из обучавшихся в Дании и вовсе не смогли освоить программу, заявил собеседник.