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Украинские пилоты F-16 проходят обучение в Румынии

Ведомости

Украинские пилоты проходят обучение полетам на F-16 в Румынии, это позволит увеличить количество истребителей на вооружении Киева. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам телефонного разговора с румынским коллегой Анджелом Тылвэром.

Главной темой беседы стало обеспечение противовоздушной обороны Украины. Также по словам Умерова, в ближайшее время Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot.

«Поблагодарил румынского коллегу, народ и правительство его страны за поддержку и укрепление нашей ПВО. Договорились продолжить сотрудничество. Планирую свой визит в Румынию», – сообщил Умеров.

Издание Wall Street Journal 6 сентября сообщило, что крушение истребителя F-16 на Украине в первый же день его применения вызвало на Западе вопросы о спешке при обучении пилотов ВСУ. По словам источника WSJ, власти Дании выражали обеспокоенность по поводу способности некоторых пилотов ВСУ летать самостоятельно. Отмечается, что летчики испытывали трудности с освоением F-16 из-за того, что учебные пособия были на английском языке. Некоторые из обучавшихся в Дании и вовсе не смогли освоить программу, заявил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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