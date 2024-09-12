Путин предложил запустить программу реновации военно-медицинских учреждений

По информации, которая поступает к президенту по разным каналам, в том числе и от губернаторов, часть военно-медицинских учреждений России нуждается в реконструкции, реновации или даже новом строительстве. Эти проекты нужно реализовать, особенно в связи с тем, что сегодня на лечении там находятся военнослужащие из зоны спецоперации, подчеркнул Путин.