Путин предложил запустить программу реновации военно-медицинских учреждений
Президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу реновации медицинских учреждений Минобороны. По его словам, несмотря на то что эта инициатива потребует «определенных ресурсов», на это «святое дело» они найдутся. Об этом он заявил на встрече с руководителем фонда «Защитники Отечества», статс-секретарем – замминистра обороны РФ Анной Цивилевой и начальником Военно-медицинской академии им. Кирова Евгением Крюковым.
По информации, которая поступает к президенту по разным каналам, в том числе и от губернаторов, часть военно-медицинских учреждений России нуждается в реконструкции, реновации или даже новом строительстве. Эти проекты нужно реализовать, особенно в связи с тем, что сегодня на лечении там находятся военнослужащие из зоны спецоперации, подчеркнул Путин.
Курировать программу реновации предстоит Цивилевой. По ее словам, 19 новых госпиталей будут сданы в РФ до середины 2025 г.
В июле Цивилева заявила, что Минобороны и Минздрав по поручению Путина прорабатывают возможность оказания амбулаторной помощи в поликлиниках по месту жительства для военнослужащих.