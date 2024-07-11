Минобороны и Минздрав работают над возможностью военных обращаться в поликлиники
Минобороны и Минздрав прорабатывают возможность оказания амбулаторной помощи в поликлиниках по месту жительства для военнослужащих. Об этом во время рабочей поездки в войска Южного военного округа заявила замминистра обороны РФ Анна Цивилева.
По ее словам, такое поручение дал президент России Владимир Путин. В ходе рабочей поездки Цивилева проверила организацию оказания помощи в военных медицинских организациях. Она поручила ускорить капитальную реконструкцию корпусов военного госпиталя в Ростове-на-Дону. Замминистра обороны обратила внимание на ряд проблем, в том числе на отсутствие вентиляции, что ухудшает условия для пострадавших. Руководитель проекта Дмитрий Сухомлин сообщил, что еще один обновленный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в августе, а завершить реконструкцию госпиталя до конца года.
Цивилева отметила, что военнослужащие после участия в спецоперации будут проходить расширенную диспансеризацию для выявления скрытых заболеваний и травм. У многих военных появляются проблемы со слухом, скрытые контузии, повышается риск инфарктов и инсультов и нарушения сосудистого мозгового кровообращения.
Члены рабочей группы Минобороны России посетили предприятия региона, производящие протезы. Замминистра обороны рассказала, что в Южном военном округе планируется создать центр комплексного протезирования и реабилитации. В этом центре человек будет получать медицинскую помощь, физиотерапию, с ним будет работать протезист.
28 июня президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсации участникам спецоперации, равной пенсии за выслугу лет. Мера распространяется на участвующих в спецоперации военнослужащих, которые заключили контракт после 24 февраля 2022 г. и перестали получать положенную им пенсию за выслугу лет.
14 июня президент сообщал, что в зоне спецоперации находится почти 700 000 военнослужащих. По его словам, сейчас в рядах ВС РФ средний возраст командующих округами и группировками составляет 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет.