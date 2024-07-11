Минобороны и Минздрав работают над возможностью военных обращаться в поликлиники

По ее словам, такое поручение дал президент России Владимир Путин. В ходе рабочей поездки Цивилева проверила организацию оказания помощи в военных медицинских организациях. Она поручила ускорить капитальную реконструкцию корпусов военного госпиталя в Ростове-на-Дону. Замминистра обороны обратила внимание на ряд проблем, в том числе на отсутствие вентиляции, что ухудшает условия для пострадавших. Руководитель проекта Дмитрий Сухомлин сообщил, что еще один обновленный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в августе, а завершить реконструкцию госпиталя до конца года.