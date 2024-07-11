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Минобороны и Минздрав работают над возможностью военных обращаться в поликлиники

Ведомости

Минобороны и Минздрав прорабатывают возможность оказания амбулаторной помощи в поликлиниках по месту жительства для военнослужащих. Об этом во время рабочей поездки в войска Южного военного округа заявила замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

По ее словам, такое поручение дал президент России Владимир Путин. В ходе рабочей поездки Цивилева проверила организацию оказания помощи в военных медицинских организациях. Она поручила ускорить капитальную реконструкцию корпусов военного госпиталя в Ростове-на-Дону. Замминистра обороны обратила внимание на ряд проблем, в том числе на отсутствие вентиляции, что ухудшает условия для пострадавших. Руководитель проекта Дмитрий Сухомлин сообщил, что еще один обновленный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в августе, а завершить реконструкцию госпиталя до конца года.

Цивилева отметила, что военнослужащие после участия в спецоперации будут проходить расширенную диспансеризацию для выявления скрытых заболеваний и травм. У многих военных появляются проблемы со слухом, скрытые контузии, повышается риск инфарктов и инсультов и нарушения сосудистого мозгового кровообращения.

Члены рабочей группы Минобороны России посетили предприятия региона, производящие протезы. Замминистра обороны рассказала, что в Южном военном округе планируется создать центр комплексного протезирования и реабилитации. В этом центре человек будет получать медицинскую помощь, физиотерапию, с ним будет работать протезист.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсации участникам спецоперации, равной пенсии за выслугу лет. Мера распространяется на участвующих в спецоперации военнослужащих, которые заключили контракт после 24 февраля 2022 г. и перестали получать положенную им пенсию за выслугу лет.

14 июня президент сообщал, что в зоне спецоперации находится почти 700 000 военнослужащих. По его словам, сейчас в рядах ВС РФ средний возраст командующих округами и группировками составляет 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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