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Дональд Трамп отказался участвовать в новых дебатах с Камалой Харрис

Ведомости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в новых президентских дебатах с Камалой Харрис перед выборами 5 ноября.

«Камала должна сосредоточиться на том, что ей следовало делать за последние почти четыре года. Третьих дебатов не будет!» – написал бывший президент в своей социальной сети Truth Social. До дискуссии с Харрис Трамп участвовал в дебатах с президентом Джо Байденом в июне.

«Когда боксер проигрывает бой, первыми словами из его уст становятся: «Я хочу реванш». Опросы действительно показали, что я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис, леворадикального кандидата от демократов, во вторник вечером, и она тут же потребовала повторных дебатов», – заявил Трамп, добавив, что Харрис и Байден разрушили США.

Харрис в свою очередь написала в соцсети X, что они «обязаны провести еще одни дебаты перед избирателями».

Состоявшиеся 10 сентября дебаты между кандидатами в президенты США пока существенно не повлияли на предпочтения избирателей. Если на 1 сентября Трампу отдавали предпочтение 46,2% американцев, а Харрис – 48,1%, то сейчас расклад – 47,3% и 48,4%, следует из агрегированных данных Real Clear Polling. Другой агрегатор FiveThirtyEight.com показывает данные 44,3% против 47%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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