Дональд Трамп отказался участвовать в новых дебатах с Камалой Харрис
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в новых президентских дебатах с Камалой Харрис перед выборами 5 ноября.
«Камала должна сосредоточиться на том, что ей следовало делать за последние почти четыре года. Третьих дебатов не будет!» – написал бывший президент в своей социальной сети Truth Social. До дискуссии с Харрис Трамп участвовал в дебатах с президентом Джо Байденом в июне.
«Когда боксер проигрывает бой, первыми словами из его уст становятся: «Я хочу реванш». Опросы действительно показали, что я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис, леворадикального кандидата от демократов, во вторник вечером, и она тут же потребовала повторных дебатов», – заявил Трамп, добавив, что Харрис и Байден разрушили США.
Харрис в свою очередь написала в соцсети X, что они «обязаны провести еще одни дебаты перед избирателями».
Состоявшиеся 10 сентября дебаты между кандидатами в президенты США пока существенно не повлияли на предпочтения избирателей. Если на 1 сентября Трампу отдавали предпочтение 46,2% американцев, а Харрис – 48,1%, то сейчас расклад – 47,3% и 48,4%, следует из агрегированных данных Real Clear Polling. Другой агрегатор FiveThirtyEight.com показывает данные 44,3% против 47%.