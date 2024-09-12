Дональд Трамп отказался участвовать в новых дебатах с Камалой Харрис

«Камала должна сосредоточиться на том, что ей следовало делать за последние почти четыре года. Третьих дебатов не будет!» – написал бывший президент в своей социальной сети Truth Social. До дискуссии с Харрис Трамп участвовал в дебатах с президентом Джо Байденом в июне.