Кадыров присвоил Никите Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни

В 2022 г. Михалков выступил с предложением создать Евразийскую киноакадемию и вручать так называемый евразийский «Оскар». Согласно идее, в премии могут участвовать картины, которые «соответствуют идеалам», а не «разрушают человеческую сущность». 15 апреля министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что первую премию Евразийской киноакадемии планируется провести в 2025 г.