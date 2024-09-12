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Кадыров присвоил Никите Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил кинорежиссеру Никите Михалкову почетное звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Приятно было получить в подарок ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы «Бесогон ТВ», – добавил Кадыров.

Глава республики также рассказал, что Михалков прибыл в Грозный в рамках V Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Первая художественная картина Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» снималась 50 лет назад в Чечне.

В 2022 г. Михалков выступил с предложением создать Евразийскую киноакадемию и вручать так называемый евразийский «Оскар». Согласно идее, в премии могут участвовать картины, которые «соответствуют идеалам», а не «разрушают человеческую сущность». 15 апреля министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что первую премию Евразийской киноакадемии планируется провести в 2025 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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