Кадыров присвоил Никите Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил кинорежиссеру Никите Михалкову почетное звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Приятно было получить в подарок ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы «Бесогон ТВ», – добавил Кадыров.
Глава республики также рассказал, что Михалков прибыл в Грозный в рамках V Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Первая художественная картина Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» снималась 50 лет назад в Чечне.
В 2022 г. Михалков выступил с предложением создать Евразийскую киноакадемию и вручать так называемый евразийский «Оскар». Согласно идее, в премии могут участвовать картины, которые «соответствуют идеалам», а не «разрушают человеческую сущность». 15 апреля министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что первую премию Евразийской киноакадемии планируется провести в 2025 г.