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Первый «евразийский "Оскар"» планируют провести в 2025 году

Ведомости

Первую премию Евразийской киноакадемии планируется провести в 2025 г. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Любимова рассказала, что проект создания Евразийской киноакадемии и кинопремии в декабре 2023 г. уже поддержали китайские партнеры. Она выразила надежду, что к инициативе также присоединятся страны БРИКС, ШОС, СНГ.

«Многие выразили свою большую заинтересованность», – добавила министр.

С идеей по созданию Евразийской кинопремии в мае 2022 г. выступил президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) режиссер Никита Михалков. От имени Союза кинематографистов России он предложил создать Евразийскую киноакадемию и вручать так называемый евразийский «Оскар». Согласно идее, в премии могут участвовать картины, которые «соответствуют идеалам», а не «разрушают человеческую сущность». Михалков отметил, что можно допускать по одному фильму, который был произведен не на территории евразийского пространства, но он должен соответствовать «нашим принципам». В июне 2023 г. Любимова заявила, что Россия предложила Китаю создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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