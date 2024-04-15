Первый «евразийский "Оскар"» планируют провести в 2025 году
Первую премию Евразийской киноакадемии планируется провести в 2025 г. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Любимова рассказала, что проект создания Евразийской киноакадемии и кинопремии в декабре 2023 г. уже поддержали китайские партнеры. Она выразила надежду, что к инициативе также присоединятся страны БРИКС, ШОС, СНГ.
«Многие выразили свою большую заинтересованность», – добавила министр.
С идеей по созданию Евразийской кинопремии в мае 2022 г. выступил президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) режиссер Никита Михалков. От имени Союза кинематографистов России он предложил создать Евразийскую киноакадемию и вручать так называемый евразийский «Оскар». Согласно идее, в премии могут участвовать картины, которые «соответствуют идеалам», а не «разрушают человеческую сущность». Михалков отметил, что можно допускать по одному фильму, который был произведен не на территории евразийского пространства, но он должен соответствовать «нашим принципам». В июне 2023 г. Любимова заявила, что Россия предложила Китаю создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию.