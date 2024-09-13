FT: ЕС рассмотрит возможность продлевать санкции против РФ каждые 36 месяцев
ЕС рассмотрит возможность продлевать санкции против России каждые 36 месяцев, а ЕК не исключает бессрочного варианта ограничений. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
В настоящее время санкции ЕС продлеваются каждые шесть месяцев. Как пишет издание, чтобы «успокоить» США, Европейская комиссия представит послам ЕС варианты продления срока санкций до 36 месяцев или продления их на неопределенный срок, согласно информации чиновников союза, любое решение потребует согласия всех 27 государств-членов.
Решение пересмотреть частоту продления санкций связано с требованиями США, которые готовы участвовать в предоставлении кредита Киеву на сумму $50 млрд за счет доходов от активов РФ в рамках G7. По информации газеты, Венгрия пока не определилась со своей стороной в вопросе продления санкций. Некоторые источники считают, что беспокойство США по поводу продления санкций преувеличено, так как ЕС был способен постоянно продлевать санкции с 2014 г., не испытывая проблем.
12 сентября Евросоюз продлил санкции против России до 15 марта 2025 г. Ограничения продолжат действовать в отношении более 2200 физических и юридических лиц. Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам.