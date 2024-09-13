Песков: о разрыве дипотношений с Лондоном речь не ведется

Песков: о разрыве дипотношений с Лондоном речь не ведетсяЗаявление прозвучало на фоне прекращения аккредитации шестерых сотрудников посольства Британии
Несмотря на прекращение аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании в Москве, разрыв дипломатических отношений с Лондоном не обсуждается. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Об этом не ведется речь», – ответил представитель Кремля на вопрос, насколько Москва близка к разрыву дипломатических отношений с Лондоном.
13 сентября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о получении ведомством документов, подтверждающих, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Как утверждают в ведомстве, директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала российской спецоперации на Украине якобы был преобразован в спецслужбу для нанесения России стратегического поражения. Эти документы стали основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании в Москве, в действиях которых обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы, сообщал ЦОС.
Комментируя эту новость, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия британского посольства нацелены на нанесение ущерба гражданам России.