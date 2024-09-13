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Песков: о разрыве дипотношений с Лондоном речь не ведется

Заявление прозвучало на фоне прекращения аккредитации шестерых сотрудников посольства Британии
Ведомости

Несмотря на прекращение аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании в Москве, разрыв дипломатических отношений с Лондоном не обсуждается. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Об этом не ведется речь», – ответил представитель Кремля на вопрос, насколько Москва близка к разрыву дипломатических отношений с Лондоном.

13 сентября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о получении ведомством документов, подтверждающих, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Как утверждают в ведомстве, директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала российской спецоперации на Украине якобы был преобразован в спецслужбу для нанесения России стратегического поражения. Эти документы стали основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании в Москве, в действиях которых обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы, сообщал ЦОС.

Комментируя эту новость, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия британского посольства нацелены на нанесение ущерба гражданам России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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