13 сентября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о получении ведомством документов, подтверждающих, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Как утверждают в ведомстве, директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала российской спецоперации на Украине якобы был преобразован в спецслужбу для нанесения России стратегического поражения. Эти документы стали основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании в Москве, в действиях которых обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы, сообщал ЦОС.