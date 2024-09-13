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Польша обвинила ФРГ в недружественном шаге за возобновление контроля на границе

Ведомости

Германия сделала недружественный шаг по отношению к Польше, когда без предупреждения возобновила проверки на границе между странами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в эфире Radio Zet.

«Мы узнали о закрытии границы внезапно, без предупреждения. Так не поступают с друзьями, соседями. Реакция будет, потому что так дела не делаются», – подчеркнул дипломат.

Бартошевский не исключил, что решение Германии ухудшит отношения стран. Правительство Польши согласует ответные меры с другими соседями Германии, уточнил он.

10 сентября Euractiv сообщил, что премьер-министр Польши Дональд Туск отменил запланированный визит в Германию из-за недопонимания стран в ходе расследования подрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Он должен был принять участие в церемонии награждения премией M100 Media Award, запланированной на 21 сентября. Планировалось, что вступительную речь на мероприятии произнесет канцлер ФРГ Олаф Шольц, который также отменил свое выступление.

Газопроводы были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям, сообщалось, что они были реализованы после одобрения президента Украины Владимира Зеленского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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