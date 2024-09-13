Польша обвинила ФРГ в недружественном шаге за возобновление контроля на границе
Германия сделала недружественный шаг по отношению к Польше, когда без предупреждения возобновила проверки на границе между странами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в эфире Radio Zet.
«Мы узнали о закрытии границы внезапно, без предупреждения. Так не поступают с друзьями, соседями. Реакция будет, потому что так дела не делаются», – подчеркнул дипломат.
Бартошевский не исключил, что решение Германии ухудшит отношения стран. Правительство Польши согласует ответные меры с другими соседями Германии, уточнил он.
10 сентября Euractiv сообщил, что премьер-министр Польши Дональд Туск отменил запланированный визит в Германию из-за недопонимания стран в ходе расследования подрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Он должен был принять участие в церемонии награждения премией M100 Media Award, запланированной на 21 сентября. Планировалось, что вступительную речь на мероприятии произнесет канцлер ФРГ Олаф Шольц, который также отменил свое выступление.
Газопроводы были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям, сообщалось, что они были реализованы после одобрения президента Украины Владимира Зеленского.