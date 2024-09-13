Кабмин подготовил законопроект о допподдержке участников спецоперации

Согласно инициативам кабмина, будет расширен перечень оснований для прекращения обязательства к кредитному договору между банком и военнослужащим, его супругой. Тот, кто получил государственную награду или, выполнив задачи в ходе спецоперации, был уволен с военной службы, сможет погасить свой долг.