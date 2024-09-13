Кабмин подготовил законопроект о допподдержке участников спецоперации
Правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников спецоперации. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно инициативам кабмина, будет расширен перечень оснований для прекращения обязательства к кредитному договору между банком и военнослужащим, его супругой. Тот, кто получил государственную награду или, выполнив задачи в ходе спецоперации, был уволен с военной службы, сможет погасить свой долг.
В отношении них также будет отменено взыскание задолженности перед организациями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Одновременно они будут освобождены от уплаты исполнительского сбора по таким делам.
«Проект соответствующего закона правительством подготовлен. Рассчитываем, что его смогут оперативно рассмотреть и наши коллеги из Государственной думы», – подчеркнул Мишустин.
Летом 2023 г. президент России Владимир Путин заявил, что поддержка участников спецоперации и их семей является святым делом. По его словам, государство будет все делать для этого.