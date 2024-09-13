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Кабмин подготовил законопроект о допподдержке участников спецоперации

Ведомости

Правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников спецоперации. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно инициативам кабмина, будет расширен перечень оснований для прекращения обязательства к кредитному договору между банком и военнослужащим, его супругой. Тот, кто получил государственную награду или, выполнив задачи в ходе спецоперации, был уволен с военной службы, сможет погасить свой долг.

В отношении них также будет отменено взыскание задолженности перед организациями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Одновременно они будут освобождены от уплаты исполнительского сбора по таким делам.

«Проект соответствующего закона правительством подготовлен. Рассчитываем, что его смогут оперативно рассмотреть и наши коллеги из Государственной думы», – подчеркнул Мишустин.

Летом 2023 г. президент России Владимир Путин заявил, что поддержка участников спецоперации и их семей является святым делом. По его словам, государство будет все делать для этого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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