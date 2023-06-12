Путин назвал святым делом поддержку участников спецоперации и их семей

«То, что вы такие, какие вы есть, – это в значительной степени, а может быть, в основном, главным образом, влияние семьи, родителей. Мы даже этого не замечаем иногда, мы этого иногда не понимаем, но в конечном итоге все идет из семьи, от родителей, от самого ближайшего окружения. Так что слова благодарности в их адрес», – подчеркнул президент.