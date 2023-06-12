Путин назвал святым делом поддержку участников спецоперации и их семей
Поддержка участников специальной военной операции и их семей является святым делом, заявил президент России Владимир Путин, пообещав, что государство будет все делать для этого. 12 июня глава государства посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.Вишневского Минобороны, где проходят лечение военнослужащие Вооруженных сил России, которые получили ранения в ходе спецоперации. Путин вручил бойцам награды и пообщался с ними.
«Государство, конечно, делает и будет все делать для того, чтобы поддержать и вас, и ваши семьи, и семьи наших погибших товарищей. Это святое дело – мы будем все делать для этого», – сказал Путин на встрече с военнослужащими.
Путин пожелал раненым бойцам скорейшего выздоровления и реабилитации. Глава государства также поздравил их с государственными наградами, с Днем России. «Поздравляю вас с тем, что вы – настоящие мужчины», – сказал Путин. В завершение президент выразил благодарность родителям военнослужащих.
«То, что вы такие, какие вы есть, – это в значительной степени, а может быть, в основном, главным образом, влияние семьи, родителей. Мы даже этого не замечаем иногда, мы этого иногда не понимаем, но в конечном итоге все идет из семьи, от родителей, от самого ближайшего окружения. Так что слова благодарности в их адрес», – подчеркнул президент.
Путин лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, другие военные из рук президента получили ордена Мужества.
Выступая на параде Победы на Красной площади 9 мая, Путин заявил, что от участников специальной военной операции на Украине зависит будущее российской государственности. Этой зимой глава государства подчеркивал, что Россия поддерживает участников спецоперации и понимает их роль и миссию. В конце декабря прошлого года Путин в ходе выступления на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России сказал, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян.