Орбан: у Венгрии есть «козыри в рукаве» для установления мира на Украине
У Венгрии есть «неожиданные инициативы» по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Его слова приводит агентство Bloomberg.
«У меня в кармане есть еще несколько козырей. Мы продолжим выступать с неожиданными инициативами, каждая из которых приблизит нас на один шаг к миру», – сказал он, не уточнив, что именно имеется в виду.
Венгрия председательствует в Евросоюзе с июля этого года. Летом Орбан посетил Украину, Россию, Китай и саммит НАТО в Вашингтоне в рамках «мирной миссии». Помимо этого он обсудил урегулирование конфликта на Украине с экс-президентом США и кандидатом на выборах Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
5 июля Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи стороны обменялись мнениями по конфликту на Украине. До этого премьер Венгрии посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.
9 сентября Орбан анонсировал новое «эффектное» мероприятие в рамках мирной инициативы. Во время закрытого выступления в Кетче он рассказал, что его миротворческая миссия продолжается, а мероприятие пройдет в сентябре.