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Орбан призвал прекратить огонь для урегулирования на Украине

Ведомости

Для урегулирования конфликта на Украине сначала необходимо прекратить огонь и после согласовывать мирный план между сторонами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на форуме в Италии, передает Kuruc.info.

«Если мы будем ждать мирного плана, приемлемого для обеих сторон в конфликте на Украине, мира никогда не будет», – отметил Орбан.

5 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов.

По его словам, параметры возможного мирного соглашения с представителями властей Украины обсуждались, стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но украинские власти пошли по другому пути.

14 июня Путин назвал ряд условий для начала переговоров об урегулировании на Украине. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. Но в конце июля после первого мирного саммита по Украине президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров.

После того как украинские войска 6 августа вторглись на территорию Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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