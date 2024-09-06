Орбан призвал прекратить огонь для урегулирования на Украине
Для урегулирования конфликта на Украине сначала необходимо прекратить огонь и после согласовывать мирный план между сторонами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на форуме в Италии, передает Kuruc.info.
«Если мы будем ждать мирного плана, приемлемого для обеих сторон в конфликте на Украине, мира никогда не будет», – отметил Орбан.
5 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов.
По его словам, параметры возможного мирного соглашения с представителями властей Украины обсуждались, стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но украинские власти пошли по другому пути.
14 июня Путин назвал ряд условий для начала переговоров об урегулировании на Украине. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. Но в конце июля после первого мирного саммита по Украине президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров.
После того как украинские войска 6 августа вторглись на территорию Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.