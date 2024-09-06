Орбан призвал прекратить огонь для урегулирования на Украине

14 июня Путин назвал ряд условий для начала переговоров об урегулировании на Украине. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. Но в конце июля после первого мирного саммита по Украине президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров.