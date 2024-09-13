Министр обороны Литвы подписал соглашение о постоянном присутствии бригады ФРГ
Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас подписал в Берлине соглашение о сотрудничестве в области обороны между Литвой и Германией, сообщила пресс-служба литовского военного ведомства.
Документ определяет порядок прибытия и выезда германских военных из Литвы и способы доступа к объектам литовской военной инфраструктуры. В соглашении прописаны возможности создания автошкол, госпиталей, солдатских столовых и прочего для военных ФРГ. Межправительственное соглашение подписали Кащюнас, замминистра иностранных дел Литвы Йонас Сурвила, министр обороны Германии Борис Писториус и парламентский статс-секретарь министерства иностранных дел Тобиас Линднер.
Военные территории и объекты республики, предоставленные немецкой бригаде «Литва», будут использоваться только с согласия страны с соблюдением суверенитета и требований правовых актов. Полигон Руднинкай, где будет служить основная часть немецкой бригады, является не военной базой другой страны, а военной территорией Литовской Республики, которую будут использовать солдаты немецкой бригады, литовской армии, а также солдаты других союзников по НАТО, заявил Кащюнас.
1 сентября МИД России счел провокацией строительство военной базы для немецких солдат в Литве. В МИДе заявили, что наращивание военных потенциалов НАТО повышает градус напряженности и «заставляет Москву принимать соответствующие компенсационные меры».