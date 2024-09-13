Министр обороны Литвы подписал соглашение о постоянном присутствии бригады ФРГ

Военные территории и объекты республики, предоставленные немецкой бригаде «Литва», будут использоваться только с согласия страны с соблюдением суверенитета и требований правовых актов. Полигон Руднинкай, где будет служить основная часть немецкой бригады, является не военной базой другой страны, а военной территорией Литовской Республики, которую будут использовать солдаты немецкой бригады, литовской армии, а также солдаты других союзников по НАТО, заявил Кащюнас.