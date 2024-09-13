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Министр обороны Литвы подписал соглашение о постоянном присутствии бригады ФРГ

Ведомости

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас подписал в Берлине соглашение о сотрудничестве в области обороны между Литвой и Германией, сообщила пресс-служба литовского военного ведомства.

Документ определяет порядок прибытия и выезда германских военных из Литвы и способы доступа к объектам литовской военной инфраструктуры. В соглашении прописаны возможности создания автошкол, госпиталей, солдатских столовых и прочего для военных ФРГ. Межправительственное соглашение подписали Кащюнас, замминистра иностранных дел Литвы Йонас Сурвила, министр обороны Германии Борис Писториус и парламентский статс-секретарь министерства иностранных дел Тобиас Линднер.

Военные территории и объекты республики, предоставленные немецкой бригаде «Литва», будут использоваться только с согласия страны с соблюдением суверенитета и требований правовых актов. Полигон Руднинкай, где будет служить основная часть немецкой бригады, является не военной базой другой страны, а военной территорией Литовской Республики, которую будут использовать солдаты немецкой бригады, литовской армии, а также солдаты других союзников по НАТО, заявил Кащюнас.

1 сентября МИД России счел провокацией строительство военной базы для немецких солдат в Литве. В МИДе заявили, что наращивание военных потенциалов НАТО повышает градус напряженности и «заставляет Москву принимать соответствующие компенсационные меры».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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