В Петербурге чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга запретил сотрудникам регионального правительства использовать Telegram и WhatsApp
«Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы», – уточнила собеседница агентства.
12 сентября «Фонтанка» опубликовала письмо комитета о запрете на использование иностранных мессенджеров для обмена служебной информацией для «предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам». Оно датировано 4 сентября.
В марте издание «Общественное мнение – Саратов» со ссылкой на министра цифрового развития региона Владимира Старкова сообщило о запрете саратовским чиновникам пользоваться Telegram и WhatsApp.
В апреле 2023 г. «Ведомости» писали, что региональных чиновников начали переводить на автоматизированное рабочее место государственного служащего (АРМ ГС) от VK. Использовать привычные приложения они смогут для личного общения. Власти субъектов рассчитывают, что мессенджер заменит Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и другие сервисы для рабочего общения.