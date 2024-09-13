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В Петербурге чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp

Ведомости

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга запретил сотрудникам регионального правительства использовать Telegram и WhatsApp (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), предложив в качестве альтернативы отечественную платформу eXpress. Это подтвердили «РИА Новости» в аппарате вице-губернатора города Станислава Казарина.

«Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы», – уточнила собеседница агентства.

12 сентября «Фонтанка» опубликовала письмо комитета о запрете на использование иностранных мессенджеров для обмена служебной информацией для «предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам». Оно датировано 4 сентября.

В марте издание «Общественное мнение – Саратов» со ссылкой на министра цифрового развития региона Владимира Старкова сообщило о запрете саратовским чиновникам пользоваться Telegram и WhatsApp.

В апреле 2023 г. «Ведомости» писали, что региональных чиновников начали переводить на автоматизированное рабочее место государственного служащего (АРМ ГС) от VK. Использовать привычные приложения они смогут для личного общения. Власти субъектов рассчитывают, что мессенджер заменит Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и другие сервисы для рабочего общения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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