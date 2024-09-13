В Петербурге чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp

В апреле 2023 г. «Ведомости» писали, что региональных чиновников начали переводить на автоматизированное рабочее место государственного служащего (АРМ ГС) от VK. Использовать привычные приложения они смогут для личного общения. Власти субъектов рассчитывают, что мессенджер заменит Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и другие сервисы для рабочего общения.