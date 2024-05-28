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Минцифры провело ребрендинг платформы для госслужащих

Доработанный VK продукт «Среда» должен заменить чиновникам Telegram
Анна Устинова
Для супераппа чиновникам подобрали легкопроизносимое название вместо аббревиатуры/ Максим Стулов / Ведомости

Пакет сервисов для чиновников, в который входят мессенджер, текстовый редактор и ряд других программ, сменит название. Теперь автоматизированное рабочее место государственного служащего (АРМ ГС) будет называться «Среда». Соответствующая заявка Минцифры на товарный знак в Федеральную службу по интеллектуальной собственности опубликована 22 мая, обнаружили «Ведомости». Логотип «Среды» представляет собой синий квадрат с белой буквой «С» и следующей за ней черной надписью «Среда» на белом фоне. «Среда» должна стать для чиновников единым защищенным пространством для общения и совместной работы над документами вместо иностранных сервисов и мессенджеров, в частности Telegram.

Представитель Минцифры подтвердил «Ведомостям» смену названия и логотипа. «Теперь сервис для общения сотрудников госорганизаций называется «Среда» вместо прежнего [названия] АРМ ГС», – сказал он. Товарный знак «Среда» Минцифры будет использовать для программного обеспечения и информационных систем, говорится в описании заявки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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