Минцифры провело ребрендинг платформы для госслужащих

Пакет сервисов для чиновников, в который входят мессенджер, текстовый редактор и ряд других программ, сменит название. Теперь автоматизированное рабочее место государственного служащего (АРМ ГС) будет называться «Среда». Соответствующая заявка Минцифры на товарный знак в Федеральную службу по интеллектуальной собственности опубликована 22 мая, обнаружили «Ведомости». Логотип «Среды» представляет собой синий квадрат с белой буквой «С» и следующей за ней черной надписью «Среда» на белом фоне. «Среда» должна стать для чиновников единым защищенным пространством для общения и совместной работы над документами вместо иностранных сервисов и мессенджеров, в частности Telegram.