Минцифры провело ребрендинг платформы для госслужащих

Минцифры провело ребрендинг платформы для госслужащихДоработанный VK продукт «Среда» должен заменить чиновникам Telegram
Пакет сервисов для чиновников, в который входят мессенджер, текстовый редактор и ряд других программ, сменит название. Теперь автоматизированное рабочее место государственного служащего (АРМ ГС) будет называться «Среда». Соответствующая заявка Минцифры на товарный знак в Федеральную службу по интеллектуальной собственности опубликована 22 мая, обнаружили «Ведомости». Логотип «Среды» представляет собой синий квадрат с белой буквой «С» и следующей за ней черной надписью «Среда» на белом фоне. «Среда» должна стать для чиновников единым защищенным пространством для общения и совместной работы над документами вместо иностранных сервисов и мессенджеров, в частности Telegram.
Представитель Минцифры подтвердил «Ведомостям» смену названия и логотипа. «Теперь сервис для общения сотрудников госорганизаций называется «Среда» вместо прежнего [названия] АРМ ГС», – сказал он. Товарный знак «Среда» Минцифры будет использовать для программного обеспечения и информационных систем, говорится в описании заявки.