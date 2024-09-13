Reuters: ЕК предложила заморозить активы ЦБ России на пять лет
Европейская комиссия представила послам ЕС три новых варианта продления периода возобновления санкций, охватывающих активы Центрального банка России, имеющие решающее значение для получения кредита G7 в размере $50 млрд для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.
Варианты включают пятилетнюю заморозку активов с пересмотром каждые 12 месяцев и поддержку большинства стран ЕС. Вторым вариантом является продление заморозки активов каждые 36 месяцев при единогласном голосовании. Третьим вариантом было бы продление срока всех санкций, связанных с Россией, до 36 месяцев. В настоящее время санкции ЕС против России подлежат продлению каждые шесть месяцев.
13 сентября Financial Times со ссылкой на источники писала, что решение пересмотреть частоту продления санкций связано с требованиями США, которые готовы участвовать в предоставлении кредита Киеву на сумму $50 млрд за счет доходов от активов РФ в рамках G7. По информации газеты, Венгрия пока не определилась со своей стороной в вопросе продления санкций. Некоторые источники считают, что беспокойство США по поводу продления санкций преувеличено, так как ЕС был способен постоянно продлевать санкции с 2014 г., не испытывая проблем.
12 сентября Евросоюз продлил санкции против России до 15 марта 2025 г. Ограничения продолжат действовать в отношении более 2200 физических и юридических лиц. Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам.