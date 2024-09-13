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Николай Воробьев назначен сенатором от правительства Тульской области

Ведомости

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назначил сенатором – представителем от правительства региона Николая Воробьева, ранее возглавлявшего Тульскую областную думу. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

«Убежден, что высокий профессионализм и работоспособность, глубокое понимание общественно-политических процессов, происходящих в стране и в нашем регионе, помогут Николаю Юрьевичу эффективно выполнять обязанности по представлению интересов туляков в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации», – написал Миляев.

Сам Миляев победил в последних губернаторских выборах, проходивших с 6 по 8 сентября 2024 г. За него проголосовали 76,81% избирателей.

Воробьев родился в 1963 г. в Саратовской области. С 2010 г. по настоящее время занимает пост генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тула». В 2020 г. после досрочного сложения полномочий прежнего руководителя облдумы Сергея Харитонова Воробьев стал спикером облдумы на неосвобожденной основе. Является секретарем Тульского регионального отделения партии «Единая Россия», в 2024 г. вновь был избран депутатом парламента региона.

Предыдущего сенатора от Тульской области – Дмитрия Савельева 2 августа лишили неприкосновенности по требованию генпрокурора Игоря Краснова. Савельева подозревают в причастности к организации убийства. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 (организация приготовления к убийству). Басманный суд Москвы в тот же день удовлетворил ходатайство следствия и заключил Савельева под стражу. 6 августа Савельев обжаловал арест по делу об организации убийства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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