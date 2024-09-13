Николай Воробьев назначен сенатором от правительства Тульской области

Предыдущего сенатора от Тульской области – Дмитрия Савельева 2 августа лишили неприкосновенности по требованию генпрокурора Игоря Краснова. Савельева подозревают в причастности к организации убийства. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 (организация приготовления к убийству). Басманный суд Москвы в тот же день удовлетворил ходатайство следствия и заключил Савельева под стражу. 6 августа Савельев обжаловал арест по делу об организации убийства.