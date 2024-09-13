Николай Воробьев назначен сенатором от правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назначил сенатором – представителем от правительства региона Николая Воробьева, ранее возглавлявшего Тульскую областную думу. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.
«Убежден, что высокий профессионализм и работоспособность, глубокое понимание общественно-политических процессов, происходящих в стране и в нашем регионе, помогут Николаю Юрьевичу эффективно выполнять обязанности по представлению интересов туляков в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации», – написал Миляев.
Сам Миляев победил в последних губернаторских выборах, проходивших с 6 по 8 сентября 2024 г. За него проголосовали 76,81% избирателей.
Воробьев родился в 1963 г. в Саратовской области. С 2010 г. по настоящее время занимает пост генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тула». В 2020 г. после досрочного сложения полномочий прежнего руководителя облдумы Сергея Харитонова Воробьев стал спикером облдумы на неосвобожденной основе. Является секретарем Тульского регионального отделения партии «Единая Россия», в 2024 г. вновь был избран депутатом парламента региона.
Предыдущего сенатора от Тульской области – Дмитрия Савельева 2 августа лишили неприкосновенности по требованию генпрокурора Игоря Краснова. Савельева подозревают в причастности к организации убийства. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 (организация приготовления к убийству). Басманный суд Москвы в тот же день удовлетворил ходатайство следствия и заключил Савельева под стражу. 6 августа Савельев обжаловал арест по делу об организации убийства.