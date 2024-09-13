Захарова заявила о получении вопросов в связи с назначением Зейналовой послом РФ
В связи с тем, что президент РФ Владимир Путин назначил журналистку и телеведущую Ираду Зейналову послом в республике Маврикий, приходит много вопросов, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Получаю много вопросов на этот счет одного и того же порядка: как телеведущая может стать дипломатом? У нас есть золотое правило – не комментируем назначения послов. Но в данном случае хочется напомнить всем удивленным, что в нашей истории таких случаев немало», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
В частности, она упомянула бывшего посла в Израиле Александра Бовина, экс-главу МИДа Евгения Примакова и его внука, руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. Их деятельность в разные годы была связаны с журналистикой.
Захарова также добавила, что Зейналова является не просто телеведущей, а журналистом-международником, автором аналитической программы и обладателем красного диплома Дипакадемии МИД России.
Послом РФ в республике Маврикий с 18 сентября 2017 г. был Константин Климовский. Президент освободил его от должности спустя почти семь лет. 13 сентября 2024 г. Путин назначил послом в республике Зейналову. Она сообщила ТАСС, что оставит журналистскую работу после финального эфира на НТВ 15 сентября.