Захарова заявила о получении вопросов в связи с назначением Зейналовой послом РФ

«Получаю много вопросов на этот счет одного и того же порядка: как телеведущая может стать дипломатом? У нас есть золотое правило – не комментируем назначения послов. Но в данном случае хочется напомнить всем удивленным, что в нашей истории таких случаев немало», – написала Захарова в своем Telegram-канале.