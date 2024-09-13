В Сербии планируют возобновить военную службу по призыву в 2025 году

Он напомнил, что в апреле было разработано предложение о том, как должна быть восстановлена обязательная военная служба. Президент республики тогда выступил с идеей, что ее срок не должен быть слишком долгим – 75 дней, из которых 60 дней займет обучение, а 15 дней – учения.