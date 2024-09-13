В Сербии планируют возобновить военную службу по призыву в 2025 году
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что абсолютно поддерживает восстановление обязательной военной службы и что правительство Сербии готово, если будет достигнуто политическое и социальное соглашение, очень быстро принять такой законопроект. Об этом сообщает РТВ.
Правительство Сербии готово очень быстро передать это предложение национальному собранию в 2025 г., пояснил сербский премьер.
«Я как премьер-министр и все правительство решительно поддерживаем то, что объявил президент республики, а именно то, что мы серьезно приближаемся к возможному принятию законодательного акта об отмене приостановки военной службы», – сказал Вучевич.
Он напомнил, что в апреле было разработано предложение о том, как должна быть восстановлена обязательная военная служба. Президент республики тогда выступил с идеей, что ее срок не должен быть слишком долгим – 75 дней, из которых 60 дней займет обучение, а 15 дней – учения.
«Это не подготовка к войнам и конфликтам, а забота о государстве», – подчеркнул Вучевич.
23 июня Financial Times сообщила, что Сербия с начала спецоперации России на Украине в 2022 г. экспортировала в страны Запада вооружений и боеприпасов на сумму 800 млн евро, а те, в свою очередь, передали их в распоряжение украинской армии. Информацию о возможном реэкспорте сербского оружия на Украину подтвердил в интервью изданию президент Сербии Александр Вучич.