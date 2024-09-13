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В Сербии планируют возобновить военную службу по призыву в 2025 году

Ведомости

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что абсолютно поддерживает восстановление обязательной военной службы и что правительство Сербии готово, если будет достигнуто политическое и социальное соглашение, очень быстро принять такой законопроект. Об этом сообщает РТВ.

Правительство Сербии готово очень быстро передать это предложение национальному собранию в 2025 г., пояснил сербский премьер.

«Я как премьер-министр и все правительство решительно поддерживаем то, что объявил президент республики, а именно то, что мы серьезно приближаемся к возможному принятию законодательного акта об отмене приостановки военной службы», – сказал Вучевич.

Он напомнил, что в апреле было разработано предложение о том, как должна быть восстановлена обязательная военная служба. Президент республики тогда выступил с идеей, что ее срок не должен быть слишком долгим – 75 дней, из которых 60 дней займет обучение, а 15 дней – учения.

«Это не подготовка к войнам и конфликтам, а забота о государстве», – подчеркнул Вучевич.

23 июня Financial Times сообщила, что Сербия с начала спецоперации России на Украине в 2022 г. экспортировала в страны Запада вооружений и боеприпасов на сумму 800 млн евро, а те, в свою очередь, передали их в распоряжение украинской армии. Информацию о возможном реэкспорте сербского оружия на Украину подтвердил в интервью изданию президент Сербии Александр Вучич.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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