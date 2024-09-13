Зеленский: систем Patriot у Киева больше заявленного официально
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев располагает большим числом систем Patriot, чем об этом официально сообщалось. Его слова приводит украинская интернет-газета «Страна».
«Я не могу говорить сколько. Но, я бы так сказал, их недостаточно. Их очень недостаточно, но, слава богу, реальность более положительная, чем официальная информация», – сказал, Зеленский комментируя информацию о том, что на Украине есть четыре комплекса Patriot.
Зеленский также добавил, что как для Patriot, так и для других систем противовоздушной обороны постоянно не хватает ракет.
29 августа Дмитрий Кулеба, который на тот момент был министром иностранных дел Украины, заявил, что сроки поставок Киеву обещанных Западом систем ПВО Patriot были сорваны. Он призвал всех партнеров, взявших на себя обязательства, «наконец поставить их».
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.