Зеленский: систем Patriot у Киева больше заявленного официально

«Я не могу говорить сколько. Но, я бы так сказал, их недостаточно. Их очень недостаточно, но, слава богу, реальность более положительная, чем официальная информация», – сказал, Зеленский комментируя информацию о том, что на Украине есть четыре комплекса Patriot.