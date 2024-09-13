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Зеленский: систем Patriot у Киева больше заявленного официально

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев располагает большим числом систем Patriot, чем об этом официально сообщалось. Его слова приводит украинская интернет-газета «Страна».

«Я не могу говорить сколько. Но, я бы так сказал, их недостаточно. Их очень недостаточно, но, слава богу, реальность более положительная, чем официальная информация», – сказал, Зеленский комментируя информацию о том, что на Украине есть четыре комплекса Patriot.

Зеленский также добавил, что как для Patriot, так и для других систем противовоздушной обороны постоянно не хватает ракет.

29 августа Дмитрий Кулеба, который на тот момент был министром иностранных дел Украины, заявил, что сроки поставок Киеву обещанных Западом систем ПВО Patriot были сорваны. Он призвал всех партнеров, взявших на себя обязательства, «наконец поставить их».

Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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