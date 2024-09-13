Германия подняла в небо над Балтикой истребители из-за Ту-142 и Су-30 России
Военно-воздушные силы Германии подняли в небо над Балтийским морем истребители из-за российских самолетов, сообщает Bild со ссылкой на заявление бундесвера.
Самолеты быстрого реагирования были подняты в Лаге (ФРГ) и Лиелварде (Латвия). По утверждению бундесвера, российские самолеты летели без оповещения и включенных транспондеров. В небе были замечены самолет Ту-142 и истребитель Су-30.
В 2023 г. военно-воздушные силы НАТО более 300 раз направляли истребители для перехвата российских военных самолетов, замеченных в непосредственной близости воздушного пространства стран – членов альянса. В альянсе уточняли, что перехваты происходили в случае приближения военных самолетов РФ «непредсказуемым образом». Истребители организации поднимались по всей Европе, большинство из них – над Балтийским морем.
10 августа истребители НАТО были подняты в небо по тревоге из-за появления в регионе Балтийского моря российского самолета Ил-20М. Истребители поднялись из немецкого города Лаге, а также Швеции и миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.