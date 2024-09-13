Германия подняла в небо над Балтикой истребители из-за Ту-142 и Су-30 России

В 2023 г. военно-воздушные силы НАТО более 300 раз направляли истребители для перехвата российских военных самолетов, замеченных в непосредственной близости воздушного пространства стран – членов альянса. В альянсе уточняли, что перехваты происходили в случае приближения военных самолетов РФ «непредсказуемым образом». Истребители организации поднимались по всей Европе, большинство из них – над Балтийским морем.