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Германия подняла в небо над Балтикой истребители из-за Ту-142 и Су-30 России

Ведомости

Военно-воздушные силы Германии подняли в небо над Балтийским морем истребители из-за российских самолетов, сообщает Bild со ссылкой на заявление бундесвера.

Самолеты быстрого реагирования были подняты в Лаге (ФРГ) и Лиелварде (Латвия). По утверждению бундесвера, российские самолеты летели без оповещения и включенных транспондеров. В небе были замечены самолет Ту-142 и истребитель Су-30.

В 2023 г. военно-воздушные силы НАТО более 300 раз направляли истребители для перехвата российских военных самолетов, замеченных в непосредственной близости воздушного пространства стран – членов альянса. В альянсе уточняли, что перехваты происходили в случае приближения военных самолетов РФ «непредсказуемым образом». Истребители организации поднимались по всей Европе, большинство из них – над Балтийским морем.

10 августа истребители НАТО были подняты в небо по тревоге из-за появления в регионе Балтийского моря российского самолета Ил-20М. Истребители поднялись из немецкого города Лаге, а также Швеции и миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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